解放軍「出征誓師」畫面曝光！　出征目標「馬賽克」陸網：台灣

▲解放軍公布誓師影片。（圖／東部戰區微博，下同）

文／CTWANT

近期兩岸關係日趨緊張，大陸軍機頻頻擾台。於此同時，大陸「東部戰區」傳出備戰消息，一段軍團誓師畫面曝光。影片中的「出征目標」雖然打上馬賽克，但大陸網友紛紛留下與台灣有關的留言，「一定要解放台灣」。

大陸多間媒體報導，近日大陸「東部戰區」釋出一段出征誓師畫面，所謂的東部戰區下轄領導和指揮江蘇、浙江、安徽、福建、江西、上海等6個省市的所屬武裝力量，戰區機關駐南京，陸軍機關駐福州。東部戰區歸中央軍委建制領導，海軍佔50％，空軍佔33％左右，剩下則為陸軍。

（圖／東部戰區微博）

東部戰區微博18日下午釋出的影片，配文「戰旗獵獵，鐵骨錚錚；將士出征，豪氣沖天。近日，第72集團軍某旅在駐訓地舉行誓師動員大會。出征現場，官兵昂揚的鬥志催人奮進，鏗鏘的誓言令人熱血沸騰」。

仔細看影片可以發現，場地正中央的出征目標被打上馬賽克，令人不今心中疑竇。不過大陸網友似乎在心中統一戰線，紛紛留言表示「解放台灣」、「祖國統一大業拜託你們了」、「是到了徹底解決台灣問題的時候了」、「期盼兩岸統一的日子早到來」、「如果收台經費不夠，我願意捐出所有存款」。

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