手機植木馬！民眾LINE私聊全曝光　《科技偵查法》監看無須經法院

▲《科技偵查法》草案中規定，除了手機通訊軟體，執法人員也可透過GPS、空拍機與監視器等工具進行監控。（圖／CTWANT提供）

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法務部9月間公告新修《科技偵查法》草案，聲稱有助於突破新型態犯罪的偵辦瓶頸。然而，由於該草案賦予檢警調主動調閱的處分權，無須經過法院審查監督，未來即可透過通訊軟體監聽聲音、監看文字、錄影拍照，因此非議排山倒海而來，甚至引爆侵害人權的質疑；許多立委也擔心《科技偵查法》一旦過關，台灣可能走回當年司法行政機關濫權的老路，侵擾人民祕密通訊自由。

面對該草案，LINE、FaceTime等主要通訊軟體公司幾乎態度堅定地表示，不會配合政府任意監看用戶隱私，強調即使協助偵查犯罪，也一定要看到法院的令狀。

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二○一四年，海巡署一名王姓士官長在查緝私菸的過程中，私自在陳姓嫌犯的車上裝設ＧＰＳ衛星定位器，東窗事發後，王姓士官長被依〈妨害祕密罪〉判處拘役五十天、緩刑兩年定讞；即使檢察總長替王姓士官長提出非常上訴，主張他是為了偵查，並非「無故」裝設，卻依然遭法院駁回。本案讓法務部興起由檢察官發動監看、監聽的想法，月前公告的《科技偵查法》草案，就是授權檢察官和司法警察機關法源依據。

▲一旦《科技偵查法》通過，民眾的「私訊」、「私聊」都可能會被以「執法」的名義看光光。（圖／CTWANT提供）

國民黨立委李貴敏指出，《科技偵查法》草案第三條第一項規定，偵查中，若檢察官認為「有必要時」，即可對位在非隱私空間的人或物，使用科技設備或技術調查，包含祕密實施監看、測量、辨識和拍照錄影等；檢察事務官、司法警察官和司法警察等，因調查犯罪情形、搜集證據認為「有必要時」，也能比照辦理。

然而，一名基層調查員指出，現行《通訊保障及監察法》就算法官核發令狀，通訊軟體公司也不一定會配合，但《科技偵查法》草案不用經過法官，直接對偵查對象的手機植入「木馬」（在使用者的電腦上建立「後門」，進而操縱電腦竊取資料），神不知鬼不覺，偵查作為更具效率。

「整個司法機關和情治體系都可以直接監視人民，毫無忌憚地侵犯人權，天下豈不大亂。」律師出身的李貴敏質疑，乍看之下，《科技偵查法》草案似乎立意良善，卻將民眾的隱私完全曝露在執法人員眼中，「若是檢察事務官、司法警察官和司法警察都可以對一般人民進行監聽，那豈不是走回過去的侵害人權時代。」

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