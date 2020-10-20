　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

想24小時黏一起！3星座男愛你「愛到快窒息」　雙魚每天問：想我嗎

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

渣男,兩性,滑手機,男朋友。（圖／記者李佳蓉攝）

▲有些星座給你窒息式的愛，備感壓力。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

人們一輩子都在追求幸福！若遇上愛上你後怕你消失、很愛吃醋，想要24小時黏著你，有種看似幸福，卻「快要窒息」的感覺，你能接受嗎？星座專家《亞提米斯》分析出3大星座男，在感情中容易黏著女友不放，有時讓人感覺壓力大、覺得累，忍不住想說：「都已經在一起了，不用這麼黏吧？」

亞提米斯盤點3星座男「讓你幸福到無法呼吸」，你男友上榜了嗎？

[廣告]請繼續往下閱讀...

第3名：天蠍男

雖然天蠍男相對有很多管制、就怕你跑掉，天生相處上很愛毒舌、講反話，甚至故意耍冷，忽冷忽熱。但他佔有慾很強，感覺超級在乎你，愛你的手段當然也抓緊你不放，討厭被騙的天蠍無法接受任何一點謊言，這樣的態度使他會一直問：「你去哪裡、找了誰？」有些人覺得這是在乎表現，但也有人覺得被當犯人質問。

天蠍愛你、在乎你的表現是想知道你時時刻刻的行動，特別在熱戀期會有種被「掐著脖子」快窒息的感覺，不想一直黏著你，但又不能沒有你，這句話卻又不想從口中說出來，會讓自己在愛情中趨於弱勢，必須保有強勢的態度。愛你、怕失去你卻又不想讓你拿到主導權，這種矛盾的想法以至於對你忽冷忽熱、故意說反話。

第2名：雙魚男

讓你很幸福，但又覺得煩！雙魚男在熱戀期會讓你感覺自己很幸福，狂傳甜蜜的話、製造浪漫氛圍，「我愛你」更是天天掛在嘴邊，想多知道你的大小事，戀愛時整個腦海都是你。他時不時會問：「你在哪裡？有沒有想我？」不斷示愛，想讓你知道你就是他的全世界，每天上演偶像劇情節卻樂此不疲。

「愛你就要告訴你」是雙魚男的座右銘，卻會讓女生們覺得有些疲憊，這樣的戀情很幸福，但也並非人人可以接受。不給予雙魚想要的回應，罪惡感油然而生，且使他變得很憂鬱，壓力在不知不覺中也漸漸形成。

第1名：獅子男

和霸氣獅子交往後你就是皇后，就是他生命的財產，各種限制也如排山倒海而來，天蠍的舉動獅子如法炮製，只是做得更大膽，獅子的愛就是不讓別人對你有非分之想；再來也會有雙魚的戲劇化，一邊限制你、一邊又說愛你，問你是不是也這麼愛他？天生有領土概念的獅子，將領土內的人與財產牢牢抓在手中。

獅子最愛面子，有時與兄弟聚餐，也要帶著女友曬恩愛，認為不去就是沒面子，並且挑在親朋好友都在的場合炫耀禮物，證明自己有多愛你。習慣性炫耀他做了多少愛你的事，還會一直提醒你，表示自己不會讓你吃苦，做你生命中最偉大的男人，但此舉究竟幸不幸福，每個人感受就不同了。

對獨立女生來說，和獅子男相處，出門吃飯要回報、和他朋友吃飯還不能擺臭臉，初期給面子，久了後自然覺得疲勞。送禮物若你不領情還會惱羞成怒，甚至認為你變心了，開始疑神疑鬼，接著會給予你更多關心和監視，更讓人覺得喘不過氣。

►過期的票券只能丟掉嗎？快來兌換東森幣復活你的錢

ET快訊
OL穿小可愛KTV慶生　胸部被色主管抹奶油！老同事曝他真面目
全台第2家好市多加油站每公升省3元　試營運首日她驚呆：有夠便
東南亞海盜都怕他！台餐廳老闆轉行賣軍火揭血腥內幕　喊話鍵盤青
富邦女婿起底！蔡明忠長女愛上韓國歐巴婚紗照曝　賓客身價700
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

曝「尊貴學生」事蹟！資深師控遭栽贓輸慘了　南開科大：沒逼退

得罪財神爺！　30年資深師控遭南開科大逼退：把學生寵成奧客

快訊／路人闖入鐵軌！台鐵內壢=埔心死傷事故　3590人受影響

快訊／台鐵死傷事故！　「內壢至埔心」單線通行

全台第2家好市多加油站每公升省3元　試營運首日她驚呆：有夠便宜

手機植木馬！民眾LINE私聊全曝光　《科技偵查法》監看無須經法院

想24小時黏一起！3星座男愛你「愛到快窒息」　雙魚每天問：想我嗎

高鐵延伸宜蘭超前！屏東人怒問「我們二等公民？」　林佳龍曝原因

沙德爾最快今生成！周三起防「3天共伴效應大雨」　周末更冷探16度

疾管署盼追加流感疫苗　國光：蛋雞早已超齡或變成雞精

阿緯替鬼鬼站台又讓女兒偷業配XD　威廉買了票..結果轉賣給朋友!!

鬼鬼吳映潔聽到男朋友..「我斷線了！」　和記者抬槓回懟：你就是我的驚喜

陳芳語曝《創造101》凌晨4點敲門不讓睡！　「直接鎖門戴耳機」…曾之喬：好帥的人

奧客加油洗車「5門全開」叫人擦　連內裝都不放過！造成後方回堵

功夫熊貓再現！外送員大力踹門 爆氣原因引熱議...網看法兩極

網紅凱咪再爆「7成都有在賣淫！」　　經紀人揭：比較有名的都住信義區

老闆必看！牧德調薪9%還遭罷工　老董震驚改革5年終獲驚喜回報

氣炸想報警！重機被移還立中柱　他怒調監視器...兇手竟是自家爸

丁小芹賣假包「確定要入獄」！　詐17萬判刑2年半、不得易科罰金

暖心！狗孫陪輪椅伯緩慢過馬路 善心路人幫忙推...牠小跑步緊跟

曝「尊貴學生」事蹟！資深師控遭栽贓輸慘了　南開科大：沒逼退

得罪財神爺！　30年資深師控遭南開科大逼退：把學生寵成奧客

快訊／路人闖入鐵軌！台鐵內壢=埔心死傷事故　3590人受影響

快訊／台鐵死傷事故！　「內壢至埔心」單線通行

全台第2家好市多加油站每公升省3元　試營運首日她驚呆：有夠便宜

手機植木馬！民眾LINE私聊全曝光　《科技偵查法》監看無須經法院

想24小時黏一起！3星座男愛你「愛到快窒息」　雙魚每天問：想我嗎

高鐵延伸宜蘭超前！屏東人怒問「我們二等公民？」　林佳龍曝原因

沙德爾最快今生成！周三起防「3天共伴效應大雨」　周末更冷探16度

疾管署盼追加流感疫苗　國光：蛋雞早已超齡或變成雞精

川普要被靜音了！總統辯論最終場　「2分鐘發言」只開1支麥克風

台股早盤跌逾30點！ 大立光、鴻海開紅後翻黑

Honda老喜美最容易被偷！美國公布2019年失竊率最高車款

林美照想辦生前告別式！　親吐背後原因：不要留下遺憾

股匯不同調！新台幣開盤強彈逾2角至28.692元

皮膚科醫師給敏感肌的超實用6建議　別一次更換多款保養品

光芒公布世界大賽前2戰先發　「五局賽揚」史奈爾投G2

曝「尊貴學生」事蹟！資深師控遭栽贓輸慘了　南開科大：沒逼退

新北市新增1例登革熱　衛生局已完成個案環境消毒作業

解放軍「出征誓師」畫面曝光！　出征目標「馬賽克」陸網：台灣

毒品大哥入監...女友淚別不捨　30天後沒穿內衣甜睡男友小弟

生活熱門新聞

「國一數學題」嚇呆老爸　解答曝光超簡單

獨／好市多第二間加油站今試營運　北屯店11/20開幕

石二鍋要等200組　網讚「生意好」1原因

準沙德爾一路衝2天！共伴大雨甩台灣

突遭辭退！她不滿薪水算法反挨轟

沙德爾最快今生成！周三起防3天大雨　周末更冷探16度

追加流感疫苗？國光：蛋雞已超齡

Roots外套「28折變750元」　大媽掃光30件

學期月入1萬「捨不得點玉米」！他霸氣1舉動藏洋蔥

妻難產去世！25歲單親爸求救反被罵爆

今彩539頭獎落苗栗、台中　各得800萬

屏東人氣高鐵延伸宜蘭　林佳龍曝原因

颱風「沙德爾」最快今晚就生成

萊豬進口「不吃就沒事」？醫揭真相打臉

更多熱門

相關新聞

12星座一周運勢10/19-10/25

12星座一周運勢10/19-10/25

牡羊座的愛情似乎遇到瓶頸，此時的你到了一個需要沉思、反省的時期，交往的你自己或許也困惑了好一陣子，這段感情到底是什麼、值不值得為愛情委屈求全

12星座一周運勢1019-1025

12星座一周運勢1019-1025

12生肖農曆九月運勢1017-1114

12生肖農曆九月運勢1017-1114

感情中你最害怕失去的是？

感情中你最害怕失去的是？

今年年終財運指數如何？

今年年終財運指數如何？

關鍵字：

星座運勢占卜獅子座天蠍座雙魚座亞提米斯

讀者迴響

發燒話題

地震 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

網美圈7成都在賣！10萬網紅揭報價單黑幕

「國一數學題」嚇呆老爸　解答曝光超簡單

5隻熊拖走活撕分屍…目擊哭：吃了

獨／好市多第二間加油站今試營運　北屯店11/20開幕

吃冷凍1年酸湯子9中毒！唯一倖存者亡

iPhone 12實體機曝光！記者實測卻令台灣民眾失望

中鋼建案342戶「1300人還沒看」3天賣光

快拿9月中油發票出來對！光陽機車、400組離島機票中獎號碼公布

iPhone 12週五開賣　中華電綁約購機調降了

峮峮強顏歡笑復工！一喊卡「心疼表情全被拍」

去頭蝨洗髮精引燃！少女全身起火「瞬間毀容」

象魚自殺幫擋煞？動保處揭4致死關鍵

修一點就好！　柴柴變鳳眼雪納瑞

MC HotDog摘眼鏡！網看傻：認不出來

退休金限本人領取！女子推屍體進銀行

更多

最夯影音

更多
阿緯替鬼鬼站台又讓女兒偷業配XD　威廉買了票..結果轉賣給朋友!!

阿緯替鬼鬼站台又讓女兒偷業配XD　威廉買了票..結果轉賣給朋友!!
鬼鬼吳映潔聽到男朋友..「我斷線了！」　和記者抬槓回懟：你就是我的驚喜

鬼鬼吳映潔聽到男朋友..「我斷線了！」　和記者抬槓回懟：你就是我的驚喜

陳芳語曝《創造101》凌晨4點敲門不讓睡！　「直接鎖門戴耳機」…曾之喬：好帥的人

陳芳語曝《創造101》凌晨4點敲門不讓睡！　「直接鎖門戴耳機」…曾之喬：好帥的人

奧客加油洗車「5門全開」叫人擦　連內裝都不放過！造成後方回堵

奧客加油洗車「5門全開」叫人擦　連內裝都不放過！造成後方回堵

功夫熊貓再現！外送員大力踹門 爆氣原因引熱議...網看法兩極

功夫熊貓再現！外送員大力踹門 爆氣原因引熱議...網看法兩極

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面