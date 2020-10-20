想24小時黏一起！3星座男愛你「愛到快窒息」　雙魚每天問：想我嗎

▲有些星座給你窒息式的愛，備感壓力。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

人們一輩子都在追求幸福！若遇上愛上你後怕你消失、很愛吃醋，想要24小時黏著你，有種看似幸福，卻「快要窒息」的感覺，你能接受嗎？星座專家《亞提米斯》分析出3大星座男，在感情中容易黏著女友不放，有時讓人感覺壓力大、覺得累，忍不住想說：「都已經在一起了，不用這麼黏吧？」

亞提米斯盤點3星座男「讓你幸福到無法呼吸」，你男友上榜了嗎？

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第3名：天蠍男

雖然天蠍男相對有很多管制、就怕你跑掉，天生相處上很愛毒舌、講反話，甚至故意耍冷，忽冷忽熱。但他佔有慾很強，感覺超級在乎你，愛你的手段當然也抓緊你不放，討厭被騙的天蠍無法接受任何一點謊言，這樣的態度使他會一直問：「你去哪裡、找了誰？」有些人覺得這是在乎表現，但也有人覺得被當犯人質問。

天蠍愛你、在乎你的表現是想知道你時時刻刻的行動，特別在熱戀期會有種被「掐著脖子」快窒息的感覺，不想一直黏著你，但又不能沒有你，這句話卻又不想從口中說出來，會讓自己在愛情中趨於弱勢，必須保有強勢的態度。愛你、怕失去你卻又不想讓你拿到主導權，這種矛盾的想法以至於對你忽冷忽熱、故意說反話。

第2名：雙魚男

讓你很幸福，但又覺得煩！雙魚男在熱戀期會讓你感覺自己很幸福，狂傳甜蜜的話、製造浪漫氛圍，「我愛你」更是天天掛在嘴邊，想多知道你的大小事，戀愛時整個腦海都是你。他時不時會問：「你在哪裡？有沒有想我？」不斷示愛，想讓你知道你就是他的全世界，每天上演偶像劇情節卻樂此不疲。

「愛你就要告訴你」是雙魚男的座右銘，卻會讓女生們覺得有些疲憊，這樣的戀情很幸福，但也並非人人可以接受。不給予雙魚想要的回應，罪惡感油然而生，且使他變得很憂鬱，壓力在不知不覺中也漸漸形成。

第1名：獅子男

和霸氣獅子交往後你就是皇后，就是他生命的財產，各種限制也如排山倒海而來，天蠍的舉動獅子如法炮製，只是做得更大膽，獅子的愛就是不讓別人對你有非分之想；再來也會有雙魚的戲劇化，一邊限制你、一邊又說愛你，問你是不是也這麼愛他？天生有領土概念的獅子，將領土內的人與財產牢牢抓在手中。

獅子最愛面子，有時與兄弟聚餐，也要帶著女友曬恩愛，認為不去就是沒面子，並且挑在親朋好友都在的場合炫耀禮物，證明自己有多愛你。習慣性炫耀他做了多少愛你的事，還會一直提醒你，表示自己不會讓你吃苦，做你生命中最偉大的男人，但此舉究竟幸不幸福，每個人感受就不同了。

對獨立女生來說，和獅子男相處，出門吃飯要回報、和他朋友吃飯還不能擺臭臉，初期給面子，久了後自然覺得疲勞。送禮物若你不領情還會惱羞成怒，甚至認為你變心了，開始疑神疑鬼，接著會給予你更多關心和監視，更讓人覺得喘不過氣。