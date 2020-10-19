▲「ARTGOGO新北美術號」巡迴，藝術行動巴士八里、淡水輪番登場。（圖／新北市文化局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市立美術館落址鶯歌三鶯新生地，目前正馬不停蹄興建中，籌建中的美術館硬體工程雖未完工，但藝術教育推展一刻都不容停歇。美術館藝術行動巴士「ARTGOGO新北美術號」，10、11月將出走八里、淡水地區，接力停駐新北市十三行博物館、淡水海關碼頭，邀請民眾一同搭乘ARTGOGO啟動一場奇幻的藝術冒險之旅！

文化局表示，ARTGOGO新北美術號於2019年兒藝節首次亮相即深獲民眾好評，今年度ARTGOGO除了到美術館基地所在三鶯地區駐點，也首次「駛入」校園板橋中山國民小學推廣；下半年更往北出走至八里、淡水，期待將藝術直送更多市民朋友的生活中。

▲動物積木共可自由拼裝出七百多種造型，可訓練學童的想像力與創造力。

文化局長龔雅雯表示，以「全民美術館」為宗旨的新北市立美術館，肩負關照新北市民需求及藝術多元發展的使命，秉持「軟體先行、在地築基」的理念，持續以「研究典藏」、「展示詮釋」及「教育推廣」三面向累積美術館專業。此外，籌建中的美術館統籌推動跨局處的「三鶯文創整合計畫」，透過在地經營，期待以美術館為核心，串聯周邊藝文廊帶與文化資源，將三鶯地區形塑為北臺灣重要的藝術城鎮。

美術館籌備處主任陳春美說，作為一座全民美術館，兒童藝術教育更是美術館持續努力的面向。由退役公車改造的ARTGOGO新北美術號，透過移地巡迴開啟美術館與大眾的對話，多項遊戲式的互動裝置，除了再現新北前輩藝術家經典作品，另有結合色彩遊戲的「藝術馬賽克」及激發孩童無限想像力與創造力的「動物積木」，引導孩童透過眼睛觀察、動手操作、用心感受，創造生活的美感經驗與樂趣。

▲我是小小觀察員，學童可以創造屬於自己的美術館故事。

「ARTGOGO新北美術號」10月16日至11月8日停靠在八里十三行博物館、11月13日至12月6日將移動至淡水海關碼頭，期間每逢週五、六、日開放，體驗時間為10時至17時，參與體驗者就有機會獲得ARTGOGO肥皂紙與棉麻束口袋系列精緻套組等好禮，數量有限，送完為止。

文化局表示，新北市富含豐富多元的文化底蘊，不妨利用假日安排一場ARTGOGO巴士體驗與博物館巡禮，再到淡水河岸一覽海岸風情!更多活動訊息請上「新北市立美術館」官網及臉書粉絲專頁查詢。

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