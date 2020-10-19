為何關中天？　網友揭關鍵「1原因」：深怕他東山再起

▲前高雄市場韓國瑜。（ 圖／記者林敬旻攝，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

中天新聞台執照將到期，年底可能遭NCC撤照，面臨關台危機。對此，有網友分析關台原因，他認為說穿了民進黨「還是怕一個人」，擔憂韓國瑜東山再起，那就是「民進黨深層的夢魘」。

潘恩西日前在臉書撰文指出，某些人不斷抹紅中天，但又拿不出中天收受中資的證據，而其他指涉的不實報導，像三X、民X、X電視、X代一樣沒少過，其中造假、扭曲報導層出不窮，NCC是否應該秉持一樣的標準開罰，甚至要求關台。

他認為中天會面臨關台的原因，「說穿了，他們心裡還是怕一個人（韓國瑜），深怕他曾經的風起雲湧，擔憂他東山再起，那是民進黨深層的夢魘。」

潘恩西指出，中天只要播韓國瑜就有收視率，甚至在總統大選期間，創造遙遙領先各台的收視，「關台的背後的動機，當然是趕盡殺絕，深怕春風吹又生。」

潘恩西舉例，民進黨每年4月7日哀悼的「言論自由日」，鄭南榕曾以孟子詞句「自反而縮，雖千萬人，吾往矣」自勉，而《自由時代雜誌》封底也以「爭取百分之百言論自由」標註，其新聞理念更秉持著「All the news without fear or favor（新聞無畏，消息無偏）」。

潘恩西表示，民進黨每年在致敬鄭南榕時，「不妨想想你們在幹多少背道而馳的事」。他更批評，當台灣只容許一種聲音，打壓不同意見的時候，民進黨就沒資格再批評中共，「因為你們就是『假民主』、『真專制』，台灣的言論市場最終走向統一，也算台灣的民主奇蹟。」

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