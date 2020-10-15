中天關台的那天！　連勝文：就是民進黨再度失去政權的第一天

▲連勝文。（圖／記者李毓康攝）



記者邱茀濱／綜合報導

中天新聞台申請換照是否遭NCC撤照引發外界關注，國民黨智庫副董事長連勝文今（15）日強調，民進黨若基於政治理由將中天新聞關台，「就是民進黨再度失去政權倒數開始的第一天！」

連勝文在臉書發文透露，他其實很少看電視，更少看政論節目，況且中天報導的新聞內容，也不是每一則都認同，「但重點是不管你喜不喜歡一個媒體，都不能因為執政者個人好惡，或者政黨的利益而決定剷除這個媒體。」

連勝文表示，國民黨執政時，所有的綠媒包括三民自及年代新聞台、蘋果等媒體，批評國民黨的火力遠勝過中天批評民進黨，但有哪個因此被國民黨關掉？民進黨特定人士關台的作法，或可更加鞏固他們在深綠選民中英雄形象，但絕對會因此失去更多中間選民！也讓台灣人更看清楚民進黨為了保有權力，及因權力而來的龐大利益，種種不擇手段的醜惡嘴臉！

針對民進黨因政治理由而把中天新聞關台，連勝文形容，「這種控制輿論、脅迫媒體的做法，與他們所批判的中共，有什麼差別？」這只是給共產黨更多嘲笑台灣民主的題材，讓大陸人認為所謂台灣民主，在民進黨執政時，根本就是一種「順我者昌、逆我者亡」的山大王統治模式！

他進一步酸說，或許民進黨與共產黨可以在控制媒體，箝制言論方面，找到彼此的共同點，甚至互相切磋，變成民共兩黨「求同存異」的基礎！「或許大家終於發現，民進黨與共產黨的距離，其實沒有大家想像的這麼遠！」

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