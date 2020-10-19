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「2年過去台鐵改善多少？」　鐵道學會看運安會普悠瑪報告給4聲明

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▲▼運安會普悠瑪最終報告。（圖／運安會提供）

▲運安會普悠瑪最終報告。（圖／運安會提供）

記者陳詩璧／台北報導

運安會今（19日）公布普悠瑪最終報告，台灣鐵道暨國土規劃學會對於報告內容給予高度肯定，但是學會想問交通部和台鐵，事發至今改善多少，還有多少沒有改善？在尚未改善的事項中，有哪些事情可以避免重大意外的風險？又如何能保障國人搭乘鐵路的安全？

台灣鐵道暨國土規劃學會對於國家運輸安全調查委員會公開之台鐵6432次重大鐵道事故補強報告，做出五點聲明，第一點提到，從這份補強報告，可以看出參考飛航事故調查報告之調查架構，重新針對事故發生前 / 中 / 後之相關內容予以再次彙整並補強，內容十分詳盡，對於重要列車運作系統（傾斜機制 / ATP保護機制等）亦有完整分析說明。可見運安會撰寫本報告用心，學會認為應予高度肯定。

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▲▼運安會普悠瑪最終報告。（圖／運安會提供）

▲▼運安會普悠瑪最終報告中，有關車體受損的相關資料。（圖／運安會提供）

▲▼運安會普悠瑪最終報告。（圖／運安會提供）

第二點是行政院於107年年底之事故調查報告，對於事故內容已完成初步之彙整蒐集，對於亦成為本次補強報告之重要內容基礎。證明行政院當時成立之調查小組，確實希望比照國際水準之事故安全調查標準進行調查。

第三點是比對間隔近兩年之報告，調查報告結論並無顯著落差，仍然認為台鐵在運轉管理、維修管理、組織管理等安全管理因素顯有高風險之狀況，複合風險因素於最終導致事故發生。在這些因素中，未明定安全運轉的最低設備標準，駕駛員故障回報不清，未提供標準運轉操作手冊予駕駛員，缺乏ATP異常狀況之降階安全運轉機制等，於兩次報告內都一再顯示是造成事故之高風險因素。

第四點中，學會提到，事故發生迄今已兩年，能否請交通部和鐵道局告知大眾，台鐵迄今已經改善多少，還有多少沒有改善？在尚未改善的事項中，有哪些事情可以避免重大意外的風險？又如何能保障國人搭乘鐵路的安全？最後，學會呼籲，軌道營運業者應有一致的安全標準，包含高鐵，台鐵，捷運，輕軌到產業軌道系統（糖鐵／林鐵），確保營運安全應該是一致的共通語言，法令用語也需有共通標準，唯有如此，才能讓民眾真正信任政府的公共運輸政策。

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