「還敢跑啊！」開贓車逃逸還撞警車　警圍捕噴辣椒水看了超療癒

▲駕駛拒捕衝撞警車被警方噴灑辣椒水壓制在地。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／新北報導

新北市中和警方19日上午11時許巡邏時，在圓通路369巷口發現一輛小客車形跡可疑，員警準備上前盤查時，該車突然加速逃逸，經警用小電腦查詢確認是失竊贓車後，通報線上警力支援攔截圍捕；逃逸過程中，駕駛還不斷衝撞警車，所幸最後被警方以辣椒水噴灑制伏逮捕。

錦和派出所的巡邏員警當時正值巡邏勤務，在經過巷內時，發現侯姓男子（38歲）駕駛的白色轎車不太對勁，要上前盤查時，對方突然加速逃逸，經記下車牌以警用小電腦查詢後，確認該車是失竊車輛，就通報線上組合警力支援攔截圍捕。

在圍捕過程中侯男不斷以該贓車衝撞警用巡邏汽車，並造成本分局2部巡邏車輛保桿受損，最後於中和區圓通路296巷口成功攔截圍捕並將侯嫌壓制，過程中因侯嫌抗拒逮捕故對其噴辣椒水以降低其反抗能力，將他壓返派出所偵訊。

侯男表示，駕駛的白色轎車是在桃園某處偷來當代步工具的，全案訊後依照妨礙公務、竊盜罪嫌移送法辦；此外，侯男在攔截圍捕過程中撞倒停放於路旁的機車，分局交通分隊後續將依依交通事故處理流程辦理。

▼員警對侯男噴灑辣椒水讓他苦不堪言。（圖／記者陳豐德翻攝）

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