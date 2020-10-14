滷肉飯加筍絲！他氣炸「手受傷不能吃筍絲」　爆走潑熱湯灑無辜客

▲滷肉飯是庶民小吃。（圖／示意照）

記者陳俊宏／綜合報導

新北市一名47歲黃姓男子到中和一間小吃店吃晚餐，一看他點的滷肉飯上有筍絲，氣得翻臉直呼「手受傷不能吃筍絲」，且將蛋花湯甩到地上，熱湯潑到一旁無辜的呂姓客人，雙方因此大吵。呂氣得開貨車阻擋黃的去路，不讓對方離開，近日被依強制罪起訴。

事發於今年2月，根據監視器畫面，呂男開貨車加速開往人行道後停下來，其中一名路人嚇得逃離，而黃男則是走到駕駛座跟呂大吵；呂見狀又上車倒車再往前開，就是不讓黃離開。過沒多久，警方迅速到場，因現場一度失控，而衝突導火線竟是因為一碗滷肉飯。

▼黃男不滿筍絲加進滷肉飯，大鬧小吃店。（圖／東森新聞）

小吃店業者劉小姐13日回想這起衝突，仍心有餘悸，因開店3年頭一回遇到客人因滷肉飯內加筍絲而生氣。她受訪指出，當時比較晚高麗菜沒了，她改放筍絲，結果聽到黃男說「我手受傷不能吃筍絲」、「不吃啦」，她回「我不知道受傷的人不能吃筍絲」。她表示，要再請黃吃一碗不加筍絲的滷肉飯外帶，結果對方生氣甩蛋花湯，導致呂男頭上、衣服上全都是熱湯。

呂男無辜遭潑及，看黃男從店家要離開，他氣得跟著衝到對面，並開貨車擋住對方去路，事後控告恐嚇罪，反遭告上強制罪。黃因證據不足，恐嚇部分獲不起訴處分；而呂則被依強制罪起訴。

▼遭潑湯的呂男開車擋住黃男去路。（圖／東森新聞）

▼小吃業者劉小姐回憶事發當時仍心有餘悸。（圖／東森新聞）