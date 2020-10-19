熄燈倒數3週！全台唯一慰安婦博物館「阿嬤家」搬遷募資計畫開跑

▲「阿嬤家：和平與女性人權館」即將在11/10熄燈，如今發起募資，為搬遷重建做準備。（圖／婦女救援基金會）

記者林育綾／台北報導

台灣首座慰安婦實體博物館「阿嬤家：和平與女性人權館」將於11月10日熄燈，該館收錄了59位阿嬤的生命故事，保存了5,057件圖文、多媒體資料與750件文物。婦女救援基金會表示，自從7月宣佈消息以來，參訪人數大增，代表社會仍重視這議題，這些故事也不能被遺忘；因此宣告「熄燈不等於終點」，並在募資平台發起重建計劃，積極為搬遷做準備。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲如今59位阿嬤只剩下 2位尚在人世，而紀念館卻面臨倒閉危機⋯⋯婦援會發起募資計劃，邀大家「趁我們還來得及」守護阿嬤們的故事。（圖／婦女救援基金會）

婦女救援基金會7月時表示，「阿嬤家：和平與女性人權館」自2016年12月開館以來，儘管培力活動、倡議與國際串連都做得有聲有色，每年依然虧損4、5百萬元，加上今年新冠疫情爆發，參觀人數驟減，門票、商店收入大受影響，捐款連帶受到嚴重衝擊，使營運雪上加霜，因此當時沈重宣布，「阿嬤家」將於11月10日租約到期停止營運。

不過婦援會統計，今年4月的參訪人次為239人，7月休館消息發佈後，8月份的人數成長到2073人、9月份1318人，期間最多增加了近10倍，顯示大家仍重視慰安婦議題，把握時間到場參觀。

▲博物館收錄了59位阿嬤的生命故事，保存了5,057件圖文、多媒體資料與750件文物。（圖／婦女救援基金會）

婦援會執行長的杜瑛秋表示，謝謝媒體及社會大眾關心慰安婦議題，政府多次提供不同的地點讓婦援會選擇，也召開多次會議協商，但這些地點中有的房子年久失修，需大量金費修繕；或是坪數跟空間不夠，無法容納大量館藏；再者就是位置偏遠，訪客難以抵達。

種種原因，導致政府提供的地點都不適合當作博物館的新地點。婦援會目前已找到幾個規模較小、租金少將近一半的場地，正在協商後續，未來希望進行小規模的展出以外，可以外展進入學校、機構、社區展覽，讓更多學生、民眾可以接觸。

▲婦援會提到，這群戰火下的犧牲者，至今仍未獲得平反。（圖／婦女救援基金會）

「慰安婦」是在二戰中被強制為日軍提供性服務的女性，「你不見得能在課本上讀到這段歷史，但這群戰火下的犧牲者，至今仍未獲得平反。」如今婦援會也提出2大訴求，包括國高中課綱與教科書慰安婦一詞，須正名為「慰安婦-軍事性奴隸」，並要求日本政府為迫害女性的這段史實道歉。杜瑛秋說明，因為教課的描述不正確，因此很多學生會認為，慰安婦是自願性的、是從事性交易事業，可是大家知道，所有的慰安婦其實就是性奴隸。

根據婦援會統計，2020至今（10月）阿嬤家的總收入為2,747,078，總支出為5,578,971，營運不到一年，就有有近300萬的虧損。而休館後的拆除、搬遷、清運費用約53萬元；新地點的位址目前有幾個選項正在協商階段，但以平均未來一年租金和坪數換算下來，房租加上裝修費合計約為216萬元，或許估算的金額沒辦法百分之百精準，但仍是未來新館規劃裡所需要的一筆經費。

她們提到，「這些勇敢的阿嬤們將傷痛化為堅毅、用生命最後的時光來為姊妹們發聲。如今59位阿嬤只剩下2位尚在人世，而紀念館卻面臨倒閉危機⋯⋯趁我們還來得及守護阿嬤們的故事，邀請大家一起來支持『阿嬤家』重建計劃，讓遺憾不再重演。」

▲阿嬤家宣告「熄燈不等於終點」，並在募資平台發起重建計劃，積極為搬遷做準備。（圖／婦女救援基金會）



為了讓阿嬤家在將來新館營運的第一年能站穩腳步，有機會在未來持續展示及對外推展慰安婦性別人權議題。這次在嘖嘖平台上發起「阿嬤家和平與女性人權館重建計畫：慰安婦的故事，不能被遺忘」，預計目標募資金額為300萬，即日起至11月10日期間，協會期望想要為「阿嬤家」盡一份心力的朋友，可到募資網頁了解更多詳情。

募資詳情： 「阿嬤家－和平與女性人權館」重建計畫：慰安婦的故事，不能被遺忘

阿嬤家-和平與女性人權館

台北市大同區迪化街一段256號

10:00-17:00（週三至週日）

(02)2553-7133