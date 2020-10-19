　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

熄燈倒數3週！全台唯一慰安婦博物館「阿嬤家」搬遷募資計畫開跑

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼「阿嬤家：和平與女性人權館」即將在11/10熄燈，如今發起募資，為搬遷重建做準備。（圖／婦女救援基金會）

▲「阿嬤家：和平與女性人權館」即將在11/10熄燈，如今發起募資，為搬遷重建做準備。（圖／婦女救援基金會）

記者林育綾／台北報導

台灣首座慰安婦實體博物館「阿嬤家：和平與女性人權館」將於11月10日熄燈，該館收錄了59位阿嬤的生命故事，保存了5,057件圖文、多媒體資料與750件文物。婦女救援基金會表示，自從7月宣佈消息以來，參訪人數大增，代表社會仍重視這議題，這些故事也不能被遺忘；因此宣告「熄燈不等於終點」，並在募資平台發起重建計劃，積極為搬遷做準備。

▲▼「阿嬤家：和平與女性人權館」即將在11/10熄燈，如今發起募資，為搬遷重建做準備。（圖／婦女救援基金會）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲如今59位阿嬤只剩下 2位尚在人世，而紀念館卻面臨倒閉危機⋯⋯婦援會發起募資計劃，邀大家「趁我們還來得及」守護阿嬤們的故事。（圖／婦女救援基金會）

婦女救援基金會7月時表示，「阿嬤家：和平與女性人權館」自2016年12月開館以來，儘管培力活動、倡議與國際串連都做得有聲有色，每年依然虧損4、5百萬元，加上今年新冠疫情爆發，參觀人數驟減，門票、商店收入大受影響，捐款連帶受到嚴重衝擊，使營運雪上加霜，因此當時沈重宣布，「阿嬤家」將於11月10日租約到期停止營運。

不過婦援會統計，今年4月的參訪人次為239人，7月休館消息發佈後，8月份的人數成長到2073人、9月份1318人，期間最多增加了近10倍，顯示大家仍重視慰安婦議題，把握時間到場參觀。

▲▼「阿嬤家：和平與女性人權館」即將在11/10熄燈，如今發起募資，為搬遷重建做準備。（圖／婦女救援基金會）

▲博物館收錄了59位阿嬤的生命故事，保存了5,057件圖文、多媒體資料與750件文物。（圖／婦女救援基金會）

婦援會執行長的杜瑛秋表示，謝謝媒體及社會大眾關心慰安婦議題，政府多次提供不同的地點讓婦援會選擇，也召開多次會議協商，但這些地點中有的房子年久失修，需大量金費修繕；或是坪數跟空間不夠，無法容納大量館藏；再者就是位置偏遠，訪客難以抵達。

種種原因，導致政府提供的地點都不適合當作博物館的新地點。婦援會目前已找到幾個規模較小、租金少將近一半的場地，正在協商後續，未來希望進行小規模的展出以外，可以外展進入學校、機構、社區展覽，讓更多學生、民眾可以接觸。

▲▼「阿嬤家：和平與女性人權館」即將在11/10熄燈，如今發起募資，為搬遷重建做準備。（圖／婦女救援基金會）

▲婦援會提到，這群戰火下的犧牲者，至今仍未獲得平反。（圖／婦女救援基金會）

「慰安婦」是在二戰中被強制為日軍提供性服務的女性，「你不見得能在課本上讀到這段歷史，但這群戰火下的犧牲者，至今仍未獲得平反。」如今婦援會也提出2大訴求，包括國高中課綱與教科書慰安婦一詞，須正名為「慰安婦-軍事性奴隸」，並要求日本政府為迫害女性的這段史實道歉。杜瑛秋說明，因為教課的描述不正確，因此很多學生會認為，慰安婦是自願性的、是從事性交易事業，可是大家知道，所有的慰安婦其實就是性奴隸。

根據婦援會統計，2020至今（10月）阿嬤家的總收入為2,747,078，總支出為5,578,971，營運不到一年，就有有近300萬的虧損。而休館後的拆除、搬遷、清運費用約53萬元；新地點的位址目前有幾個選項正在協商階段，但以平均未來一年租金和坪數換算下來，房租加上裝修費合計約為216萬元，或許估算的金額沒辦法百分之百精準，但仍是未來新館規劃裡所需要的一筆經費。

她們提到，「這些勇敢的阿嬤們將傷痛化為堅毅、用生命最後的時光來為姊妹們發聲。如今59位阿嬤只剩下2位尚在人世，而紀念館卻面臨倒閉危機⋯⋯趁我們還來得及守護阿嬤們的故事，邀請大家一起來支持『阿嬤家』重建計劃，讓遺憾不再重演。」

▲▼「阿嬤家：和平與女性人權館」即將在11/10熄燈，如今發起募資，為搬遷重建做準備。（圖／婦女救援基金會）

▲阿嬤家宣告「熄燈不等於終點」，並在募資平台發起重建計劃，積極為搬遷做準備。（圖／婦女救援基金會）
 
為了讓阿嬤家在將來新館營運的第一年能站穩腳步，有機會在未來持續展示及對外推展慰安婦性別人權議題。這次在嘖嘖平台上發起「阿嬤家和平與女性人權館重建計畫：慰安婦的故事，不能被遺忘」，預計目標募資金額為300萬，即日起至11月10日期間，協會期望想要為「阿嬤家」盡一份心力的朋友，可到募資網頁了解更多詳情。

募資詳情：「阿嬤家－和平與女性人權館」重建計畫：慰安婦的故事，不能被遺忘

阿嬤家-和平與女性人權館
台北市大同區迪化街一段256號
10:00-17:00（週三至週日）
(02)2553-7133

►過期的票券只能丟掉嗎？快來兌換東森幣復活你的錢

ET快訊
快訊／台中遊覽車連環撞6車　司機離奇消失5人傷
下層全爛光！好市多「黑斑葡萄」釣出大票苦主　業者回應了
快訊／張綱維掏空遠航案　北院裁准「1億元交保」
iOS14截圖新招！他實測「輕敲側面」也成功　網曝1致命傷
「國一數學題」老爸看了也嚇呆　解答曝光超簡單
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

這周不只有颱風！首波東北季風可能來襲　北台降溫「最冷時刻曝」

打卡送限量餐券！大佳河濱假日餐車市集　分享美食傳遞幸福

下層全爛光！好市多「黑斑葡萄」釣出大票苦主　業者回應：是個案

熄燈倒數3週！全台唯一慰安婦博物館「阿嬤家」搬遷募資計畫開跑

第一次做PPT就打動人心　專家曝模版隱藏用色技巧

首搭公車到終點站有奇遇　撞見34年老司機退休...這一幕讓她哭了

桃園農機展3天40萬人湧入！規模亞洲最大　交易額達5億

「國一數學題」老爸看了也嚇呆　解答曝光…超簡單：只是考定義

輕熟女求子7年！丈夫心疼這般寵愛　醫：破腰斬之術...自然受孕

向海致敬！雲嘉生態保育動員　數千民眾淨灘放流...海巡守護安全

餐廳前被撞...彰化兄妹「省吃鴨肉飯」 霸氣男幫買單！二寶媽淚：向您道謝

高血壓、脂肪肝、白內障全消失 7旬嬤臥床20年靠健身改變人生！

炎亞綸搭孟耿如喊話黃子佼：借我扶一下　曾之喬提醒范少勳「不要變胖喔」

不想害人！聯結車駕駛途中暴斃　最後用盡力氣「自撞護欄」停下

常折手指會害手變粗、關節發炎？ 專家破解迷思：指頭粗度是天生的

鄭容和看Jessi「比劃牛奶」瞬間當機！　全昭旻指定PK他「先補口紅」ＸＤ

清潔劑擠太多？綁上秒控制用量　束帶「4個實用妙招」省錢又便利

騎百萬重機遭酒駕小客車撞飛！　他出面還原經過：減速還被撞

盧廣仲搭Uber飆唱《刻在我心底的名字》！　塞車太久連唱4首…司機認出本人好驚喜

72歲伯「賣700萬房」娶25歲妻！　高調PO文遭買主打臉：只花55萬

這周不只有颱風！首波東北季風可能來襲　北台降溫「最冷時刻曝」

打卡送限量餐券！大佳河濱假日餐車市集　分享美食傳遞幸福

下層全爛光！好市多「黑斑葡萄」釣出大票苦主　業者回應：是個案

熄燈倒數3週！全台唯一慰安婦博物館「阿嬤家」搬遷募資計畫開跑

第一次做PPT就打動人心　專家曝模版隱藏用色技巧

首搭公車到終點站有奇遇　撞見34年老司機退休...這一幕讓她哭了

桃園農機展3天40萬人湧入！規模亞洲最大　交易額達5億

「國一數學題」老爸看了也嚇呆　解答曝光…超簡單：只是考定義

輕熟女求子7年！丈夫心疼這般寵愛　醫：破腰斬之術...自然受孕

向海致敬！雲嘉生態保育動員　數千民眾淨灘放流...海巡守護安全

中職／今年東山再起獎　聯盟已有人選需再討論

「比動物還不如」！北韓被控「性侵虐打嫌犯」人權報告揭獄中內幕

一下雨「馬老師」就泡在水裡…百名人挺「馬術治療中心」重建義賣募款

台中3大名校抗跌保值　南屯超額小學6年房價漲26%

炎亞綸92萬珍珠加身　花俏look迎加盟大日子

獨／辣妹偷錄猛男「視訊愛愛」...幕後黑手曝！網紅、國手成獵物

快訊／找到了！中油大林廠潛水員失蹤7日　中芸外海尋獲遺體

這周不只有颱風！首波東北季風可能來襲　北台降溫「最冷時刻曝」

分離式元件廠敦南公告　將於11月30日停止公開發行

網美圈七成賣淫？橫綱凱咪敢爆料　有著不容易的勇氣

觀音山鬼打牆卡墳墓4.5小時　她想起長輩的話破解：天突然亮

生活熱門新聞

即／3夾擊！豪大雨彈又炸4縣市

獨／好市多第二間加油站今試營運　北屯店11/20開幕

阿嬤硬擠車格　刮花60萬重機拒賠

Roots外套「28折變750元」　大媽掃光30件

突遭辭退！她不滿薪水算法反挨轟

石二鍋要等200組　網讚「生意好」1原因

男友手機出現「駕駛座肉色照」！她第六感警報響起

妻難產去世！25歲單親爸求救反被罵爆

都市搬到鄉下怎適應？　人妻超有感：台北人真的好可憐

快訊／大漢橋尖峰時段車禍！引道塞爆

快訊／要道「北山大橋」事故！汐止交通全癱瘓

72歲阿伯娶老婆　「25歲網紅嫩妻」回應了

「國一數學題」嚇呆老爸　解答曝光超簡單

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

地震 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

女兒上廁所目睹爸殺媽　他一起悶死2女：爸爸對不起妳

丁小芹假包案件　判刑2年半定讞

網美圈7成都在賣！10萬網紅揭報價單黑幕

《我的婆婆》她消失17集終於出現！　「揭女兒身世」逼哭網友

象魚自殺幫擋煞？動保處揭4致死關鍵

退貨遠征隊換Lovelyz粉黑服！網笑華莎穿錯

即／3夾擊！豪大雨彈又炸4縣市

獨／好市多第二間加油站今試營運　北屯店11/20開幕

羅志祥「拒接新節目」坤達補位！

建中怪物6塊腹肌私照曝　網友暴動

即／高雄某高職17歲女學生墜樓！　「5F→1F」送醫治療中

女高中生睡著手滑誤PO私密片！醒來「1000萬人搶看」

阿嬤硬擠車格　刮花60萬重機拒賠

基隆男在友人面前「癱軟倒沙發亡」！妻奔醫院崩潰

Roots外套「28折變750元」　大媽掃光30件

更多

最夯影音

更多
餐廳前被撞...彰化兄妹「省吃鴨肉飯」 霸氣男幫買單！二寶媽淚：向您道謝

餐廳前被撞...彰化兄妹「省吃鴨肉飯」 霸氣男幫買單！二寶媽淚：向您道謝
高血壓、脂肪肝、白內障全消失 7旬嬤臥床20年靠健身改變人生！

高血壓、脂肪肝、白內障全消失 7旬嬤臥床20年靠健身改變人生！

炎亞綸搭孟耿如喊話黃子佼：借我扶一下　曾之喬提醒范少勳「不要變胖喔」

炎亞綸搭孟耿如喊話黃子佼：借我扶一下　曾之喬提醒范少勳「不要變胖喔」

不想害人！聯結車駕駛途中暴斃　最後用盡力氣「自撞護欄」停下

不想害人！聯結車駕駛途中暴斃　最後用盡力氣「自撞護欄」停下

常折手指會害手變粗、關節發炎？ 專家破解迷思：指頭粗度是天生的

常折手指會害手變粗、關節發炎？ 專家破解迷思：指頭粗度是天生的

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面