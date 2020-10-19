陸多家物流送貨員爆罷工　送一張單賺不到2元還被欠薪水

▲大陸物流公司積欠薪資，員工不滿罷工。（示意圖非當事公司／視覺中國）

實習記者陳培鈞／綜合報導

大陸多家物流公司的送貨員，近日發起集體罷工的行動。因應雙十一購物節來臨，物流公司的運費調漲，但送貨員的送件費卻反而降低。許多網友對此次罷工表示支持，並希望能對物流公司進行施壓。

根據中國報報導，大陸的韻達、中通、百世和圓通等物流公司因資金緊縮，送貨員和服務站人員被積欠薪水，進而發起罷工，湖南長沙、福建三明、河北、江蘇蘇州和吉林長春等地的物流皆受到了影響。公司拖薪造成許多送貨員索性改行做起食物外送員。南京的百世物流公司表示，罷工造成100多萬人民幣（約新台幣420萬元）的損失，需要由送貨員承擔，引起廣大大陸網友反彈。

因應中國雙十一購物節，快遞費用提高0.5元人民幣（約2.14元新台幣）。但物流費用上漲，送貨員的送件費反而卻下降。中國一名送貨員在網路上表示，今年7月送貨費降至一件0.4元人民幣（約1.71元新台幣），扣除簡訊、電話費後，一張單只能賺0.25元人民幣（約1.07元新台幣）。

此次罷工得到許多大陸網友的支持，有網友建議組建送貨員公會，才能和資本家競爭；還有網友要求向國家郵政局投訴，尋求合理的賠償延誤損失；大多數的物流公司則是尚未發表聲明。