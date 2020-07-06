北大武山山友遺失物千奇百怪　貼身衣物、現金…林管處籲記得帶下山

▲屏東林管處北大武山資訊站臉書po出山友留下物品 。（圖／取自屏東林管處北大武山資訊站臉書）

記者陳崑福／屏東報導

「無痕山林，帶上山的所有東西帶下山」，屏東林區管理處在北大武山資訊站臉書po文，「人淨空 屋不空」，指北大武山檜木山莊搭獲山友「落丟」遺失物品，千奇百怪，從貼身物品到現金，建議山友養成離開之前回下看一下習慣，將所攜帶的物品帶走，共同維護美好山林。引來網友熱烈討論。

屏東北大武山高度3092公尺，與玉山、雪山、南湖大山、秀姑巒山共同稱為台灣五嶽，由於風景雄偉、秀麗，每年都吸許多山友前來攀登，屏東林管處4日在北大武山資訊站po文，指「雨天的山莊（按指檜林山莊），全部山友撤退後可以留下這麼多的遺留物， 在此宣導無痕山林，帶上山的所有東西帶下山，雖然大部份是無心之過」。

po文又說，「建議養成一個習慣，到任何一個休息點，離開之前回頭看一下，背包所在位置，環顧四周有沒有遺漏什麼物品，不要急急忙忙的起身就走人」。

「山莊拾獲的物品千奇百怪 從貼身物品到現金都有， 還有初次登山者一到山莊就問垃圾桶在哪裡，現在都已見怪不怪」。

屏東林管處期盼：「山林如此美好，你我幸福共享，安全登山加無痕山林，你快樂我快樂，所有的山頭都快樂」。讓山友看心很有感。

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