感受大漠風情　故宮南院「蒙古月」熱鬧登場

▲故宮南院「蒙古月」熱鬧登場 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

故宮南院「蒙古月」日前熱鬧登場，蒙古賽馬、馴鷹、騎射、摔角等競技熱血，吸引上萬民眾參加。17、18兩日更舉辦國樂饗宴、蒙古舞劇等表演，蒙古奶茶製作、蒙古語及舞蹈教學體驗，動靜皆精彩；17日台灣文化日免費參觀，歡迎到南院感受北亞風情。

▲民眾開心蒙古服上身。（圖／記者翁伊森翻攝）

蒙古傳統表演藝術繽紛多采，18日下午3時於南院集賢廳，將由連續8年榮獲新北市傑出演藝團隊的歐陽慧珍舞蹈團帶來蒙古舞劇「黃金家族的宮帳」，舞作講述成吉思汗波瀾壯闊的傳奇人生，曾獲2018年亞太盃舞蹈大賽金牌；17日下午3時1樓大廳「故宮下午茶」由嘉義民族管弦樂團演出動人國樂篇章。

▲民眾不分大小可以穿著蒙古服裝拍照。（圖／記者翁伊森翻攝）

國立故宮博物院為促進台灣民眾對亞洲各國的認識，自2017年起在南部院區開辦「故宮亞洲藝術節」，繼探索印度、新加坡、泰國等地區的文化豐富面向，今年以「蒙古」為主軸，搭配「呼畢勒罕-清代活佛文物大展」，自9月26日至11月1日策劃文化體驗、傳統藝術展演、講座、主題書展等精彩活動，活動訊息請上故宮南院官網或05-3620777查詢。