遭熊群兇狠撕咬..飼養員鞋衣全扯掉　園區遊客驚嚇目擊

▲上海野生動物園發佈消息從10月18日起，猛獸區（車入區）暫停開放。（圖／翻攝微博 端端貓）

記者任以芳／北京報導

近日，網路盛傳上海野生動物園一名飼養員在猛獸區被熊撕咬遇難，不少遊客目擊，受到十分大的驚嚇，心情久久無法平復。根據大陸媒體上游新聞報導指出，相關工作人員已經證實這項消息，警方已經介入調查。上海野生動物園猛獸區今（18日）公告即日起暫停開放。

該報導指出，當時遊客在上海野生動物園猛獸區乘坐大巴觀光車，由於猛獸區內正在施工，突然一名飼養員被熊群攻擊。根據目擊者描述，「熊群把人拖走，並且大力撕咬，現場還留下飼養員的衣服和掉落的鞋子。」現場施工人員試圖驅散熊群失敗，最後暫時躲避到車內，隨後，警察趕到現場。

▲不少遊客目擊飼養員被攻擊瞬間。（圖／翻攝上游新聞）

遊客集體目擊活飼養員遭受熊群攻擊，不少人心裡產生陰影，心情久久無法平復。許多網友留言，「實在太可怕」、「熊群怎麼會突然發狂，是不是沒吃飽？」還有網友分享之前去玩的照片，灰熊趴在車子外等待餵食，與遊客距離只有一道鐵圍欄，飼養員一再警告遊客不要伸手出去。

▲上海野生動物園當天緊急閉園。（圖／翻攝上游新聞）

該網友還上傳了一張上海野生動物園10月17日發佈的《關於上海野生動物園2020年10月18日起園內猛獸區(車入區)暫停開放的公告》，其中提到，因園內猛獸區(車入區)發生安全問題需及時處理和維護，故暫停開放。

根據網傳信息，上海野生動物園相關工作人員回應，「信息屬實，確認飼養員已經遇難。」目前相關各部門已介入調查，同時動物園也在積極做好善後工作，此前已在各大網站購票且未入園的遊客，可以全額退票退款。入園遊客可在2020年12月31日前憑本人網絡訂票信息再免費遊園一次，入園遊客可免費乘坐游船參觀水域探秘展區。

▼上海野生動物園今18日公告，猛獸區（車入區）暫停開放。（圖／翻攝 上海野生動物園官網）