連續違規挨罰...告檢舉達人不起訴遭酸　「妖壽讚」議員：已再議

▲台中議員段緯宇被檢舉達人檢舉違規。（圖／翻攝自議員段緯宇臉書）

記者／李忠憲、唐詠絮台中報導

臉書《翻轉大台中交通違規》總編今(17)日po文【案例宣導：違規人是否可透過報案／提告程序得知檢舉人資料？】內文指出，某車輛在大里區連續違規影像畫面被PO上網公審後，不知檢討自身交通違規行為，反而跑去警局報案，指摘檢舉人觸犯恐嚇危害安全、妨，發現車主是全國知名的「妖壽讚」議員。

▲台中議員提告檢舉達人不起訴處分。（圖／翻攝自臉書《翻轉大台中交通違規》，以下同）

該總編指出，整個案件過程，檢舉人只去了一趟警局進行偵訊筆錄，如實交代事件來龍去脈。警詢完畢後，案子移送到台中地檢，因無待證疑點，檢察官並未傳喚檢舉人到台中地檢署開偵查庭，直接簽結不起訴處分。且在不起訴處分書中載明，為保護檢舉人個資，其年籍資料將予以隱匿保留，今天也在臉書上po出不起訴處分書。

▲不起訴處分書全文。

該總編同時奉勸那些收到罰單的違規人，老老實實地去把罰單繳了，不要再想那些旁門左道，以為這樣就可以肉蒐出檢舉人。更不要丟人現眼，只出得起100元，也想肉蒐總編；並在內文強調，還是老話一句，憑你們這群人的智商，我真的覺得不行──「肉搜」還是省省吧，連議員都無法得知檢舉人個資了，你們這群違規仔大概只只能早餐吃吃「肉鬆」罷了。



整篇po文還後記1段話，經查該名「夭壽讚」議員還在某科技大學進修部通識開設《職場與法律》課程，總編衷心希望議員得先厚實自身法學素養，認真備課，好好作育英才喔。

▲台中議員提告檢舉達人不起訴處分。

記者實際電訪被稱為「妖壽讚」的段緯宇議員，議員是深耕在地連任5屆的資深民代，對此稱號也說到，當年立委出國不用寫報告，但對議員出國卻得寫報告書，於是在報告書中寫下斗大「妖壽讚」三字，稱號從此家喻戶曉。

段緯宇對《翻轉大台中交通違規》中的這篇po文，他不諱言的說，事發當天，他被檢舉達人跟了2公里，其中經過9個紅綠燈，就是要抓他交通違規的把柄，當時他的人身已經遭受跟蹤威脅，才會提告妨害秘密跟恐嚇危害安全，日前收到不起訴書後，已經提起再議，同時也在議會質詢如果民眾沒有發生重大違規的交通案件，法理不外乎人情，請警方能通融便民，同時也要禁止時下的檢舉風氣。

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