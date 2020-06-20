「妖受讚議員」公然教違停被轟...竟反嗆網友：要你付出代價！

▲台中市議員段緯宇曾因出國考察報告只寫斗大3字「妖受讚」惹議。（翻攝自段緯宇臉書）

圖文／鏡週刊

曾因出國考察報告只寫斗大3字「妖受讚」惹議，台中市議員段緯宇再度語出驚人！19日晚間，段緯宇在臉書張貼一段文字，竟公然鼓勵民眾違法停車並教導將車牌罩起來！更誇張的是，他遭到網友質疑後，居然留言回應對方「千萬不要被我碰到，一定要你們付出代價。」身為民意代表卻鼓勵知法犯法甚至威脅民眾，誇張言論令人嘆為觀止。

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▲台中市議員段緯宇公然教導違停並規避，誇張言論引來大批網友撻伐。（翻攝自緯宇臉書）

段緯宇在臉書貼文表示：「大里永興路的鄉親真聰明！〈檢舉賤人〉四處烽火檢舉，也不管我們地小車多，機車數量非常龐大，天天都幹些〈損人不利己〉的行為，然後常常有鄉親被罰到氣呼呼。結果我們大里永興路的鄉親就把機車罩起來或將牌照蓋起來。後學去請教警察派出所，哈⋯⋯警察竟然偷偷告訴我：這是聰明的舉動，只要不影響別人出入，當警察的也不喜歡開罰單，但是碰到檢舉也很無奈，罩的（應為得）好、蓋的（應為得）好。」

▲遭民眾質疑，段緯宇留言回嗆「一定要你們付出代價」。（翻攝臉書）

貼文一出，引發網友熱議，有一位網友看不下去段緯宇違規還找方法規避，留言「我為你的言論感到悲哀。」引來段緯宇回覆留言嗆聲：「千萬不要被我碰到，一定要你們付出代價。」誇張言論被轉貼到PTT，鄉友一面倒撻伐：「好大的官威」、「議員公然恐嚇民眾耶」、「可悲議員 哪個黨的 」、「可憐娜 還教違規」。

▲段緯宇曾因出國考察報告只寫斗大3字「妖受讚」惹議。（資料照／翻攝台中市議會網站）

段緯宇2013年到日本和大陸成都考察，回來後竟然只在考察報告上寫了「妖受讚」3個字，在網路上被瘋狂轉載砲轟，今日又因為臉書發文公然教導違規，再度掀起負面討論。



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