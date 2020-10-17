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退役再出發！軍人本色嚴守K書紀律...備戰5個月錄取監所管理員

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▲曾奕華(左)、林威廷兩人都是今年2月後決定投入國考行列，準備半年雙雙錄取司法四等。（圖／記者游瓊華攝）

▲曾奕華(左)、林威廷兩人都是今年2月後決定投入國考行列，準備半年雙雙錄取司法四等。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

今年38歲的林威廷曾擔任志願役軍人，去年退役曾一度焦慮不知道未來方向，因緣際會決定考取司法公職，過程中發揮軍人紀律，專心備考，只花了5個月就成功考取公職；另一位曾奕華不同於一般女生，原本擔任女監約聘人員的她，因熱愛刑事劇、變態心理學等題材，決定投入國考行列欲成為正式人員，同樣準備不到半年即金榜題名。

林威廷表示，從小父母離異，自己是被姑姑、奶奶帶大，為不讓長輩負擔過重，用心想賺錢幫忙分擔家計，於是投入軍職，當起職業軍人，取得一分收入穩定的工作。但本科系是國術系的他，一度對中年轉職無自信，無意間發現司法特考項目，即使英文不拿手，但對刑法、監獄行刑法、犯罪學、監獄學下苦心，成功考取，「奶奶在前幾年過世了，若是知道了會很開心，這幾天也會去瑞芳告訴阿嬤好消息！」

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曾擔任五金行中盤商業務的曾奕華畢業於特殊教育學系，但坦言不想要當老師，在鄰居推介下到女監擔任約聘人員，在監中看到不少典型的同學，甚至還有壓制事件，都未讓她打退堂鼓，加上公務員父親希望她能當公務員，不斷鼓勵她，讓她下定決心走上公職路，花了5個月準備，並向各科高手討教讀書密技，最終順利考取。

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