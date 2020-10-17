HomePod mini CP值超高？科技網曝缺點：不能和HomePod連線

▲HomePod mini。（圖／Apple）

記者楊庭蒝／綜合報導

蘋果在台灣時間14日凌晨舉辦秋季第2次發表會，除了發表iPhone 12系列手機外，售價平易近人的HomePod mini也相當受到關注。不過有網友提出疑問，HomePod mini是否能與HomePod進行配對？對此，科技網The Loop明確指出，「不，您無法將HomePod和HomePod mini配對成立體聲」。

The Loop的Jim Dalrymple在網站上對網友的疑問回應，如果要打造立體聲的環境，必須準備2個HomePod或2

個HomePod mini配對才行，2個產品之間不能配對連線使用。不過，Jim Dalrymple表示，如果使用者同時擁有HomePod和HomePod mini，仍可以在不同房間獨立撥放音樂和使用對講功能。

其實從蘋果官方網站的文宣也說明，「如果希望進一步體驗 HomePod mini 優異的音質，可以自行創造立體聲喇叭組。將兩部 HomePod mini 揚聲器配對放在同一個房間裡，可創造出左右聲道，帶給你有如身歷其境的音場體驗。」

▲ HomePod mini 在台灣的上市時間未定。（圖／翻攝自Apple Store）

最後，Jim Dalrymple也透露，HomePod將在不久後推出更新，支援部分HomePod mini‌的新功能，包括對講功能及多用戶廣播功能等。

全新的HomePod mini售價為台幣3000元，推出白色、太空灰兩款可以選擇，使用的是藍牙5.0 技術並且支援「接力」功能，像是在播放音樂的時候，只要拿著你的iPhone 靠近HomePod mini，就可接力播放，這時候戴上AirPods Pro，音樂就會自動地轉到耳機裡頭。

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