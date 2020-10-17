陸長跑女神「賽前甜笑」融化全網！　為夢想與機師男友分手

▲大陸長跑女神李美珍因賽前甜笑一夕爆紅。（圖／翻攝自李美珍微博，下同）



實習記者陳妙津／綜合報導

21歲的大陸田徑選手李美珍一夕爆紅，全因為9月中國全國田徑錦標10000米決賽時，賽前自然「比心」的一個鏡頭，開朗明麗的笑容瞬間吸引所有觀眾的目光，因此被封為「跑步女神」，畫面也在網路上瘋傳。

據《新浪》報導，李美珍最終在10000米決賽跑出33分36.05秒，獲得第4名，也是個人最佳成績，賽後打開通訊軟體，才知道因為那一笑，她已經成為網路紅人。

雖然自小便專攻體育，但她仍相當愛美怕曬，16歲入專業隊後，也會跟著隊友們一起擦防曬、穿著長衣長褲，並戴上太陽帽保護肌膚，連在全國田徑錦標賽上，也因為知道會直播而提前稍微畫了淡妝，唯一的缺陷是大腿上因越野訓練留下的傷疤，但她卻對此引以為傲，認定是具紀念價值的疤痕。

來自福建龍岩的她從小就有運動天分，後來就讀體校，被教練發掘具有長跑天賦，便專攻中長跑項目，2014年在福建省運會，先後打破女子青少年1500米及3000米2項紀錄，後來入上海體育學院訓練，去年更獲得定向越野隊教練賞識，被調到越野隊為軍運會訓練了9個月，也改變了她的人生。

剛入越野隊時，李美珍因看不懂地圖備受挫折，常常要向教練求助，還曾經在山中迷路，出動全隊隊友滿山找她，後來經過一段時間後，信心大增，沒有帶著手提電話，不料天雨路滑，她不慎從山坡跌落，大腿瞬間血肉模糊，又擔心訓練還未完成，最終邊跑邊哭著回去，腿上的傷疤也是那時留下的。

定向越野訓練也讓李美珍改變許多，不僅克服對蛇的恐懼，開始敢從蛇身上跨過去，也被隊中的凝聚力所感染，逐漸打開心扉，融入群體，並磨練了自己的意志力與膽量。回憶那段訓練時光，讓她深感慶幸，「練了定向越野，我就覺得練田徑輕鬆多了。」

但李美珍回到田徑隊後，卻因為與交往2年半的初戀男友聚少離多，最終無奈分手。她表示，與擔任飛行員的男友相識於微博，因發覺是同鄉而慢慢熟識，進而交往，但因長期在上海訓練，男友都在深圳工作，兩人越來越疏遠，最終男友強迫李美珍做選擇，不是畢業到深圳陪他，否則就是選擇訓練場，從此天各一方。

李美珍最後倔強地放棄了愛情，選擇賽道，「我就想，為什麼他不能換一份工作，到上海來陪我呢？而且他都已經這樣說了，我沒有任何猶豫地做出選擇了。」那次失戀也在她心裡留下一個傷口，決定暫時不會談戀愛，因為自己經常要外訓，實在不想在經歷異地戀了。

現在的李美珍只想專注跑步，「我還不夠成熟，節奏分配不穩，可能會出現前面跑得太興奮，後面跑不動的情況。這和我的性格有關，一出發就很興奮，但後面是『跪着』跑完的。」她表示自己現在將馬拉松名將焦安靜當作目標，「我覺得自己5000米和10000米能跑過她，但全馬還不如她，她經驗確實非常多，知道怎樣分配體力。」未來李美珍仍將繼續奔馳在賽道上，朝著夢想一步步跑去。