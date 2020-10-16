　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

捅死人獲「無保釋回」！桃園男喊：擔心讀大學的女兒…最新裁定出爐

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者沈繼昌、戴若涵／桃園報導

桃園市一名陳姓男子因為不滿遭另名胡姓男子謾罵，竟持摺疊刀朝對方胸口猛刺。檢方訊後依殺人罪向法院聲請羈押，但桃園地院以「酒醉一時衝動，非故意犯案」為由，裁定無保請回，檢方不服抗告，桃園地院稍早更裁，裁定陳男羈押獲准。

▲桃園市陳姓男子10日凌晨持摺疊刀1刀刺死胡姓男子，平鎮警方將陳男依殺人罪嫌移送桃檢偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市陳姓男子10日凌晨持摺疊刀1刀刺死胡姓男子。（圖／記者沈繼昌翻攝）

回顧整起事發經過，45歲陳男與45歲胡男先前曾因敬酒問題起爭執，10日凌晨1時許他酒後經過平鎮一間快炒店見到胡男，竟持摺疊刀衝進快炒店內，朝胡男左胸口猛刺一刀，接著便倉皇逃逸。胡男同行友人見狀，趕緊報警處理。

警方到場後，趕緊將鮮血狂湧的胡男送醫搶救，但人仍因傷勢過重宣告不治。陳男被逮後，遭檢方以有逃亡、串證之虞，依殺人罪嫌向桃園地方法院聲請羈押，但桃園地院認為，陳男是「酒後行為」，無法預知行為的結果，也不是故意的，加上沒有證據顯示他有逃亡的可能性，裁定無保請回並限制住居。

檢方13日不服裁定結果提出抗告，高院15日撤銷原裁定，發回桃園地院更裁。16日下午3時，陳男現身桃園地院出庭，他表示，從無保到更裁這段期間心情平和沒想太多，只擔心就讀大學的女兒，所以這幾天還是努力工作，而且還要想辦法申請低收入戶，希望能獲得通過，確保女兒還有一點收入保障，至於案發過程則會詳細向法官報告。

稍早更裁結果出爐，法院指出陳男涉犯殺人重罪，犯罪嫌疑重大，有逃亡之虞，裁准收押，但未禁見。

發現年輕的小祕密！

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
聲援「南鐵拒遷戶」爆流血衝突！交通部令停工
獨／破紀錄！25歲男瘋入珠…解褲頭醫驚呆：整串105顆
開車上班莫名變目標！他慘遭美軍F-16戰鬥機爆頭身亡
Roots外套「28折變750元」！　她一到現場都傻了
李光洙認「私吞宋智孝100萬獎金」！親吐原因：當時狀況不太好
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

賤嘴夫被休！愛搓妻子頭嫌笨...酸長得沒特色只當洩慾工具　

低收男砸42萬買金飾、機車寵女友！遭劈腿悔婚…討不回一毛錢崩潰

傻眼…居民排隊等注射疫苗　鶯歌里長竟說：接種「禽流感」非常好

貪委集體收黑錢首開庭　關鍵白手套：看老闆自白行賄才知我有罪

無人履帶車出動！模擬半導體化學氣體外洩...複合型毒災演練吸睛

嘉義男與妻爭吵怒摔手機離家　流連火車站3天…警3小時找到人

整形名醫被爆劈腿！無業男PO文開罵「毫無良心醫德」...下場慘了

麻吉雙載同遊清境遇死劫！過彎失控後座噴對向　慘被大貨車爆頭

前立委之子「101、文華東方」說明會　保證年息7~13%狂吸2.61億

倫敦男友稱禮物「卡在海關」　高雄癡情女信了差點匯出14萬

懂玩川普劈女星3任老婆都超正　狠甩糟糠妻：我要開放式婚姻

單身24年「阿姨以為我是Gay」 媽秒回一句網笑翻：他只是沒人要

《我的婆婆》秉忠不忍大發飆嗆公主病老婆　硬起來「妳以為妳是誰」下秒GG準備離婚

清寒女大生打工遭砍班逼辭職... 超商店長還酸：人窮不能沒志氣

李妍瑾猛一拉「元元從椅子重摔地上」　吳宗憲全程目睹：妳故意的

喝太醉！她堅持「抱雞回家養」　朋友超崩潰：那是我家的雞啦

休旅車路口「闖紅燈」險撞機車！　正義哥追上...駕駛竟嗆：去舉發啊

開箱逢甲極簡風高級學生宿舍！馬桶會唱歌、樓中樓設計超吸睛

劉品言自爆和「已婚男約會」險當小三　陪朋友進產房嚇瘋：我知道的太多了

iPhone12四倍防摔、拍照更清晰 3C達人統整蘋果發布會懶人包

賤嘴夫被休！愛搓妻子頭嫌笨...酸長得沒特色只當洩慾工具　

低收男砸42萬買金飾、機車寵女友！遭劈腿悔婚…討不回一毛錢崩潰

傻眼…居民排隊等注射疫苗　鶯歌里長竟說：接種「禽流感」非常好

貪委集體收黑錢首開庭　關鍵白手套：看老闆自白行賄才知我有罪

無人履帶車出動！模擬半導體化學氣體外洩...複合型毒災演練吸睛

嘉義男與妻爭吵怒摔手機離家　流連火車站3天…警3小時找到人

整形名醫被爆劈腿！無業男PO文開罵「毫無良心醫德」...下場慘了

麻吉雙載同遊清境遇死劫！過彎失控後座噴對向　慘被大貨車爆頭

前立委之子「101、文華東方」說明會　保證年息7~13%狂吸2.61億

倫敦男友稱禮物「卡在海關」　高雄癡情女信了差點匯出14萬

簽署7縣市女性首長合作備忘錄　盧秀燕：發展休閒農業注入新活水

小鬼走了吳宗憲衝擊大　吳姍儒消瘦一圈曝「爸爸變了」！

「酒杯賓士」2.6折換購！全聯「北半球葡萄酒大賞」精選高CP酒款

核准差一天！康匠「偷跑」製造醫療口罩遭下架　發聲明致歉

賤嘴夫被休！愛搓妻子頭嫌笨...酸長得沒特色只當洩慾工具　

低收男砸42萬買金飾、機車寵女友！遭劈腿悔婚…討不回一毛錢崩潰

嘉義出現1公里長「火紅巨龍」　欒樹大道翻紅空拍景象超壯觀

北台灣下周都濕涼！4地區迎「大豪雨」　中南部日夜溫差近10度

養成控必玩！超療癒《精靈之境》自由打造夢幻風格　魔法劇情起伏超展開

日職／張奕對西武奪首勝17日再對決　大談欣賞陳偉殷

素食妹闖農地「解放16隻兔子」　被攻擊全身血...害死90隻幼兔

社會熱門新聞

狼醫襲胸求和解　女怒：非初犯不原諒

快訊／居家檢疫第8天…埔里男猝死家中

聯結車駕駛暴斃　死前用盡力氣撞護欄

北捷襯衫大叔貼嫩妹胸部　網認公事包起底

輪椅男裝義肢行乞　金山警一查竟是通緝犯

女兒隨時會猝死　獸父仍狠心性侵

北捷上外套掛手摸胸部　羅東博愛伍姓醫師被停職

分手一年後　傳前女友吞吐照

即／違規擺攤遭檢舉！彰化攤販竟持「鐮刀追砍取締警」

重機騎士遭酒駕撞飛！爆氣踹爛四輪

女友一個月輸80萬！高雄男提分手慘了

美魔女穿細肩帶晨跑　被20多歲男跟進家門性侵

反送中「保護傘」餐廳遭潑糞　

桃園4月大女嬰疑趴睡窒息...送醫不治

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

地震 iphone12 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

女高中生睡著手滑誤PO私密片！醒來「1000萬人搶看」

陽明山上結婚！午宴竟「吃台鐵便當」...百對新人傻眼

李妍瑾猛一拉「元元遭拖下椅子尾椎重摔」！

陳芳語吃素「被挖捧生蠔照」　硬起來反擊

19歲被性侵懷孕逼結婚！女星遭渣夫痛毆險死

iPhone 6s用5年　看Pro發表心動了

婚禮「吃台鐵便當」被酸！爆退訂潮…　台電：2000現領

七年級10大衰事「教召只排第4」

泰王子典禮公然「熊抱二公主」抬高高畫面曝

張宇22歲帥兒曝光！　「長髮+深邃雙眼皮」

狼醫襲胸求和解　女怒：非初犯不原諒

好市多促銷iPhone11「比官方還划算！」

搭機送父骨灰罈回鄉　遭白目女一屁股坐下

快訊／居家檢疫第8天…埔里男猝死家中

新建案每坪1字頭　開賣日人潮爆

更多

最夯影音

更多
懂玩川普劈女星3任老婆都超正　狠甩糟糠妻：我要開放式婚姻

懂玩川普劈女星3任老婆都超正　狠甩糟糠妻：我要開放式婚姻
單身24年「阿姨以為我是Gay」 媽秒回一句網笑翻：他只是沒人要

單身24年「阿姨以為我是Gay」 媽秒回一句網笑翻：他只是沒人要

《我的婆婆》秉忠不忍大發飆嗆公主病老婆　硬起來「妳以為妳是誰」下秒GG準備離婚

《我的婆婆》秉忠不忍大發飆嗆公主病老婆　硬起來「妳以為妳是誰」下秒GG準備離婚

清寒女大生打工遭砍班逼辭職... 超商店長還酸：人窮不能沒志氣

清寒女大生打工遭砍班逼辭職... 超商店長還酸：人窮不能沒志氣

李妍瑾猛一拉「元元從椅子重摔地上」　吳宗憲全程目睹：妳故意的

李妍瑾猛一拉「元元從椅子重摔地上」　吳宗憲全程目睹：妳故意的

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面