捅死人獲「無保釋回」！桃園男喊：擔心讀大學的女兒…最新裁定出爐

記者沈繼昌、戴若涵／桃園報導

桃園市一名陳姓男子因為不滿遭另名胡姓男子謾罵，竟持摺疊刀朝對方胸口猛刺。檢方訊後依殺人罪向法院聲請羈押，但桃園地院以「酒醉一時衝動，非故意犯案」為由，裁定無保請回，檢方不服抗告，桃園地院稍早更裁，裁定陳男羈押獲准。

▲桃園市陳姓男子10日凌晨持摺疊刀1刀刺死胡姓男子。（圖／記者沈繼昌翻攝）

回顧整起事發經過，45歲陳男與45歲胡男先前曾因敬酒問題起爭執，10日凌晨1時許他酒後經過平鎮一間快炒店見到胡男，竟持摺疊刀衝進快炒店內，朝胡男左胸口猛刺一刀，接著便倉皇逃逸。胡男同行友人見狀，趕緊報警處理。

警方到場後，趕緊將鮮血狂湧的胡男送醫搶救，但人仍因傷勢過重宣告不治。陳男被逮後，遭檢方以有逃亡、串證之虞，依殺人罪嫌向桃園地方法院聲請羈押，但桃園地院認為，陳男是「酒後行為」，無法預知行為的結果，也不是故意的，加上沒有證據顯示他有逃亡的可能性，裁定無保請回並限制住居。

檢方13日不服裁定結果提出抗告，高院15日撤銷原裁定，發回桃園地院更裁。16日下午3時，陳男現身桃園地院出庭，他表示，從無保到更裁這段期間心情平和沒想太多，只擔心就讀大學的女兒，所以這幾天還是努力工作，而且還要想辦法申請低收入戶，希望能獲得通過，確保女兒還有一點收入保障，至於案發過程則會詳細向法官報告。

稍早更裁結果出爐，法院指出陳男涉犯殺人重罪，犯罪嫌疑重大，有逃亡之虞，裁准收押，但未禁見。

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