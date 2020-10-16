差一天！康匠取得執照前「偷跑」生產醫用口罩　新北要求下架

▲康匠公司違法製造醫療口罩。（圖／新北衛生局提供）

記者洪巧藍／台北報導

口罩大廠康匠公司未經取得醫療器材許可即擅自設置產線製造醫用口罩，遭檢調偵辦。新北市衛生局今（16）日表示，該公司9月22日被查獲，但於23日才取得執照，已經違反藥事法，全案由新北地檢署偵辦中；取得執照前違規生產口罩必須下架。

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▲康匠公司德昌廠在尚未取得醫療器材製造業許可執照時違法製造醫療口罩。（圖／新北衛生局提供）

新北市衛生局食品藥物管理科科長楊舒秦今（16）日受訪表示，食藥署及新北市調處於9月22日查獲康匠公司德昌廠在尚未取得醫療器材製造業許可執照時，即開始製造醫療口罩，涉違反藥事法第84條，依法可處3年以下有期徒刑或得併科1000萬元以下罰金，全案由新北地檢署進行偵辦。至於相關案情，基於偵查不公開，以地檢發布為主。

楊舒秦也說明，當天在德昌廠現場查獲盒裝「“友你”醫療口罩 (未滅菌)」(衛部醫器製壹字第008326號)(批號：2020.09.07~2020.09.17)涉未經核准擅自製造之違規品，已要求業者下架。經查該產品許可證申請商及該公司登記於桃園市，已移請桃園市政府衛生局監督業者辦理回收。