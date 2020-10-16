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解放軍跨海登陸演練　陸專家：展現維護統一信心與能力！

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▲▼雙十國慶日　央視播解放軍「渡海登陸」演練片…大批士兵搶灘上岸。（圖／翻攝CCTV）

▲解放軍「渡海登陸」演練。（圖／翻攝CCTV，下同）

記者劉亭／綜合報導

解放軍日前在福建、廣東兩省海域同步進行多兵種聯合立體渡海頓陸演練，大批士兵實際執行「搶灘上岸」。大陸海疆問題專家王曉鵬表示，本次軍演體現了解放軍有決心、有能力、有具體方法挫敗一切「台獨」分裂活動。

根據央視軍事，王曉鵬指出，此次演練以多兵種混合戰力，另外有無人裝備、電子對抗等，可以看出解放軍海上綜合作戰能力、立體軍力有很大突破，而透過演練實戰能力，意在遏制危險舉動和危險舉動產生的可能性。

▲▼雙十國慶日　央視播解放軍「渡海登陸」演練片…大量士兵搶灘上岸。（圖／翻攝CCTV）

王曉鵬分析，此次演練結合了「海浪、潮汐、夜間」三個海戰不利因素，全方位檢驗渡海頓陸作戰能力，也體現了在較寬、距離較長條件下的海峽作戰能力，「表現出了在維護祖國統一、維護兩岸和平、維護領土完整方面既有信心又有能力」。

軍事專家曹衛東也指出，此次解放軍演練特色「多兵種、新裝備、新戰法」，包括水下、水面、空中、陸地多兵種參演，還有看不見的電子空間等，檢驗立體突防能力。

▲▼雙十國慶日　央視播解放軍「渡海登陸」演練片…大量士兵搶灘上岸。（圖／翻攝CCTV）

曹衛東也表示，此次演練更出現很多過去未曾見過或沒有公開展示的武器裝備，如無人破障船；還看到陸軍立體作戰、強化空中支援的武裝直升機、機降傘降等裝備。新型號的武器裝備，因此展示出新戰法，陸軍海上登陸、空中立體登陸這種快速登陸形式，體現出作戰新樣式。

▲▼雙十國慶日　央視播解放軍「渡海登陸」演練片…大量士兵搶灘上岸。（圖／翻攝CCTV）

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