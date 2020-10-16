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斷言「台海開戰美軍地面部隊不會介入」　學者點出關鍵在兩個字

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▲▼海軍光六飛彈快艇。（圖／記者呂佳賢攝）

▲海軍光六飛彈快艇。（圖／記者呂佳賢攝）

記者黃翊婷／綜合報導

近期共軍頻頻擾台，台海情勢漸趨緊張。假如兩岸之間真的擦槍走火，美國是否會派兵保護台灣，元智大學助理教授胡逢瑛認為，川普的外交重點是「省錢」，如果台海爆發戰爭，美國是不會派出地面部隊介入的。

胡逢瑛接受《中評社》專訪時談到，因為川普的外交重點是「省錢」這兩個字，所以他希望能不費一兵一卒取得外交成果，維持美國的霸主地位，並繼續扮演衝突地區的協調者角色，例如川金會、美中貿易戰第一階段協議、促成以色列與巴林和阿拉伯聯合大公國關係正常化等等，都可以看出美方外交政策的方向一直都是如此。

▲▼美國總統川普步出空軍一號，準備前往愛荷華州進行競選活動。（圖／路透）

▲胡逢瑛認為川普的外交看重「省錢」。（圖／路透）

胡逢瑛表示，川普2016年上任之後，美國陸續退出許多協商和國際組織，例如世界衛生組織，同時要求盟國提高軍事和軍購費用，並強化自己的國防預算，目的是要維繫美軍第一的尖端科技武器，發展美國邊防巡邏隊的編制，只有美國的國防力量提升，才能增加美國人對本土安全的信心、減少恐攻，所以川普不會希望犧牲太多美軍，導致拖垮國家財政，一旦台海開戰，美國當然不會派出地面部隊介入，後續也沒有所謂的撤軍問題。

不過，胡逢瑛認為，川普會視亞洲地緣政治的激烈程度來強化地方代理人的養成，若兩岸關係越來越緊張，會把美國推向更有利的位置，台灣也會在美中關係中提升戰略地位，到時兩岸關係就難以透過協商完成，美國自然也不會放手台灣。

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