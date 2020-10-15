賓拉登其實還活著？川普轉貼神秘推文秒被刪　海豹六隊鐵粉爆氣

▲蓋達組織前首腦賓拉登。（圖／達志影像／美聯社）



記者王致凱／綜合報導

美國大選將至，最近一則有關賓拉登還活著的陰謀論甚囂塵上，內容聲稱當年歐巴馬總統與時任副總統拜登共同策劃一齣「擊殺賓拉登」大戲，實際上被擊斃的只不過是替身。現任美國總統川普日前再推特上轉推這則推文，雖然火速撤下，但顯然已經惹毛前美軍海豹部隊鐵粉。

美國《商業內幕》（business insider）報導，川普13日在推特上轉貼一則推文，內容指控前總統歐巴馬（Barack Obama）和前副總統拜登（Joe Biden）在2011年間伊朗合作演出一場「擊斃賓拉登」的大戲，並且還有可能害死知道真相的海豹6隊（SEAL Team 6）突擊隊員，以掩蓋真相。

陰謀論者聲稱，歐巴馬與拜登一共向伊朗支付1520億美元，換取伊朗的配合。這則推文經川普轉推後，迅速在社群網路中瘋傳，但隨後就火速被刪除，而發表該則推文的帳號「QAnon」也因為違反Twitter規範而遭停權。

事實上，該則陰謀論貼文內容幾乎完全錯誤，例如陰謀論者聲稱的「害死海豹隊員」，指的是2011年在擊斃賓拉登事件數月後，發生的一起支努干直升機遭武裝分子擊落事件，當時造成38人喪命，其中有15人為海豹突擊隊員，但當中沒有任何一人參與突襲賓拉登行動。

至於歐巴馬政府「支付」給伊朗的鉅額美元，實際上是伊朗核協議中預先遭凍結的價值數十億美元伊朗資產，金額也遠遠未達1520億美元之譜。

另外，「賓拉登替身說」甚至惹毛了一名作為「川普鐵粉」的前海豹突擊隊員。親自參與擊斃賓拉登的前海豹6隊突擊隊員歐尼爾（Robert O'Neill）就說，「我知道我擊斃的是誰。」

歐尼爾說，「英勇的人對他們的孩子道別，出發執行擊斃賓拉登任務。是歐巴馬總統下達的命令，這不是替身騙局。謝謝總統先生。」歐尼爾隨後還在推特上開玩笑說，「該死，我剛剛發現我殺的其實是奧薩瑪•賓•強生（Osama bin Johnson），我大概喝醉了…」、「我知道我殺的人是誰，老兄。每次都知道。」

白宮並未對川普轉推陰謀論貼文一事發表任何回應。

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