安裝94公斤「暴風之槌」　美軍F-15E惡劣天氣也能備戰

實習記者劉佩婷／綜合報導

美國的雷神公司（Raytheon Co.）於13日公開發表，打擊鷹式戰鬥轟炸機 （Aor Force F-15E Strike Eagles）已被批准安裝「暴風之槌」炸彈於內部，可以高度提升F-15E的作戰能力，在嚴峻的天氣也能夠將影響力降到最低。

雷神導彈與防空公司空中力量副總裁保羅·費拉羅表示，「暴風之槌」（StormBreaker）提供現場的飛行員前所未見的能力，此武器在惡劣的天氣下能夠打擊海上或陸地上的目標，「暴風之槌」擁有創新的多模式導引頭，除了GPS和慣性導航系統引導之外，還可以通過對紅外線、毫米波雷達和半主動激光進行成像來引導武器。

《雷神公司》導彈與防禦系統的計劃主管斯泰格（Cristy Stagg）表示，暴風之槌已經經歷過多次試驗，也證明它有辦法在各種環境下飛行，藉著多模搜尋器和數據鏈路，「暴風之槌」讓備戰時不用考慮天氣因素。

▲暴風之鎚。（圖／翻攝自Raytheon網站）



綜合外媒報導，在美國海軍的測試中，「暴風之鎚」（StormBreaker smart weapon）此前已成功地從F/A-18E/F「超級大黃蜂」戰鬥機上分離，並且從飛機上接收了導引數據，可以在飛行中對準目標。計劃於2022年整合到洛克希德·馬丁公司製造的F-35聯合攻擊戰鬥機上。

相較於其他較大的武器，暴風之槌的體積較小，僅重208磅（約94公斤），比多數空投炸彈都輕，因此F-35戰機的武器艙內能放得下8枚，對隱形戰力有加分效果。它甚至能夠飛行超過45英里（約72公里）攻擊移動目標，減少了機組人員執行飛行任務所花費的時間。