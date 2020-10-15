中市府要求中火逐步廢止燃煤機組　獲81.3%支持民調再攀高

▲東海大學地方自治研究中心執行長潘兆民（右2）表示，民調顯示，中市府要求中火逐步廢止燃煤機組獲81.3%高支持度。（圖／潘兆民提供）

記者鄧木卿／台中報導

台電規劃在台中火力發電廠增加2部燃氣機組，但現有10部老舊燃煤機組卻沒有規劃淘汰，未來發電機組高達12部，將成為全世界最大火力發電廠，東海大學地方自治研究中心委託民調發現，支持台中市府要求中火逐步廢止燃煤機組攀高至81.3%，高於年初「台中市府廢止中火兩部老舊燃煤機組」的78.7%贊同度，顯見民眾對空品的渴望。

東海大學地方自治研究中心執行長、政治系教授潘兆民表示，針對中火新增2部機組相關議題，委託專業民調機構進行電話民調，發現認同中火應逐年汰舊燃煤機組的民意破新高，尤其對住在龍井、海線地區的民眾特別有感，中火對空污的威脅已成為台中人普遍共識。

潘說，從這次民調顯示，支持台中市政府要求中火逐步廢止老舊高汙染的燃煤機組者高達81.3%，不支持僅7.2%，高於今年初「台中市府廢止中火兩部老舊燃煤機組」78.7%，不贊同11.5%。

民調也顯示，有60.1%的民眾不支持「台電只增燃氣機組，不淘汰老舊燃煤機組」的作法；有73.4%的民眾擔心台電在中火「只增不減」增建2部燃氣機組後，「中部空氣品質會更惡化」；因為台中火力發電廠在台中港特定區內，有75.2%民眾認同「中火新建燃氣機組計畫需要經過都市設計審議的作法」，不支持僅9.0%。

與會的前新北市經發局長、施威全博士提到，他住在東海大學附近，他發現空污問題對於住在龍井、海線等民眾特別有感，針對中火新增機組，不支持台電只增不減、沒有汰舊換新，以及擔心新增機組會影響空汙者，在市議員第二、三選區比例明顯偏高6成。

前台中市民政局長王秋冬也說，在各種民調中，常常看到受訪者會因為黨派、年齡、學歷而有明顯差異的民意，但針對中火對中部空氣品質的威脅，及要求中火逐步廢止燃煤機組，認同者在政黨傾向、年齡、學歷的分界已經越來越小，成為台中人的普遍共識。

這次調查以居住在台中市、年滿20歲的民眾為受訪對象，調查時間為2020年10月11日至10月12日，調查天數共計2天，以電話訪問進行獨立樣本訪問，共計完成有效樣本1082份，以95%信賴度估計，抽樣誤差在± 2.98個百分點左右。

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