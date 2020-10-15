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獨／陽明山上結婚！午宴「吃台鐵便當」...百對新人傻眼：像臨演

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▲▼台電聯合結婚午宴吃台鐵便當。（圖／讀者提供）

▲台電聯合結婚午宴吃台鐵便當。（圖／讀者提供、記者唐詠絮攝）

記者許凱彰／獨家報導

結婚是人生重要的大事，有想過雙方家長一起「吃台鐵便當」嗎？台電在17日（周六）舉辦台電職工聯合婚禮，有100對新人報名參加，但在14日卻被告知證婚後的午宴菜色竟是從原本的圓桌菜，換成坐在車裡吃「台鐵便當」，讓不少新人直呼很傻眼，「時間都已經接近到不能取消，才告知」、「家人遠從中南部、離島到台北，就吃一個便當？」

一對新人向ETtoday新聞雲表示，台電在10月17日要在陽明山的中山樓舉辦第41屆台電職工聯合婚，前前後後有百對的新人要在陽明山上定下下半輩子，沒想到在活動前3天爆出「臨時變動」，到主辦單位場勘後才發現中山樓3樓因接連大雨，有漏雨漏水的狀況，所以做出「吃鐵路便當」的決定，臨時被告知，讓新人們覺得非常難以接受。

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新人們得知消息後紛紛直言，「親友從南部和離島特地上來參加，真的只剩下吃便當嗎」、「將近1000多位親友，散布在中山樓外吃便當， 這畫面太美我無法想像」、「剩三天才說疫情的關係取消用餐，這合理嗎」、「吃個便當，領個兩百，各自解散....跟臨演差不多」。

▲▼台電聯合結婚午宴吃台鐵便當。（圖／讀者提供）

▲台電聯合結婚午宴原本要在中山樓3F宴會廳吃桌菜。（圖／讀者提供）

對此，台電這次舉辦聯合婚禮的活動承辦行銷公司表明了整件事情，「中山樓整修工程若遇到大雨，3樓下的雨跟戶外沒什麼差別，經過多次的現場會勘、協調，也嘗試過找尋新場地、戶外搭棚，但考量到風大，以及氣象預測周六陽明山會下雨，所以才會做出這個決定（吃鐵路便當）。」

台電工會方總幹事在14日說出最後的討論決議，「婚禮當天（周六）結束後，會為所有人及親友準備一盒『特製台鐵便當』，中山樓附近真找不到可以容納100桌的用餐場地，我們也是不得已取消用餐，可請長輩盡量在車上吃便當。」

總幹事說，場地漏水的問題雖然嚴重，但擔心天花板及屋頂吊燈隨時有可能掉下來，造成人員受傷，今年取消用餐最主要的原因，是因為疫情的關係，12日（周一）接獲館方通知，必須遵照防疫規定，室內不能同時舉行100桌的用餐，所以才必須取消午餐。

▲員林車站台鐵便當今晚熄燈，老顧客不捨哭泣。（圖／記者唐詠絮攝）

▲得知婚禮午宴要吃台鐵便當，新人表示很傻眼。（圖／記者唐詠絮攝）

他非常肯定地說，「這個活動『不會改期』，便當也已經訂好，也不宜再取消。」據了解，有新人提出將費用改發現金或禮券做典禮後「自行使用」，總幹事對此說，該建議會送16日（周五）的委員會議決議。

關於便當的訂購，台鐵台北鐵路餐廳也間接證實了，在17日中午有這千份便當的大訂單。

承辦行銷公司在群組中留下一段話，「最後出現的結論雖然不甚完美，但是絕對不是我們共同希望的，只求最好的應變」。

▼承辦公司到活動前三天才臨時做出這樣的決定。（圖／讀者提供）

▲▼台電聯合結婚午宴吃台鐵便當。（圖／讀者提供）

►手上票券過期了，如何讓它起死回生？

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