117片「口罩網美牆」炫炸！7款新色一次曝光　網暴動敲碗：全包了

▲117片口罩組成的網美牆曝光。（圖／萊禮生醫提供）

記者曾筠淇／綜合報導

「台灣國際醫療暨健康照護展」及「台灣國際醫材製造及零件組件展」已經正式登場！即（15）日起至17日，萊禮生醫、中衛、華新、台灣康匠等口罩大廠全都齊聚會場。現場人潮滿滿，其中，近期以炫彩口罩席捲台灣的「萊禮生醫」除了首度曝光新色，還舉辦活動送小禮物，吸引不少人前往朝聖。

此次醫療展於南港展覽2館盛大舉行，今（15）日至17日接連三天，共有五大主題館可以參觀，民眾只要全程戴口罩、勤消毒、體溫小於37.5度、持入場憑證或實聯制登記，即可入場。

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▲▼新色曝光。（圖／萊禮生醫提供）

萊禮生醫昨（14）日就已經預告，他們將在醫療展首度曝光「動物紋系列」的黑白斑馬紋、粉豹紋口罩。但驚喜的不只如此，萊禮生醫此次以「現代藝術潮流」為主題設計攤位，除了展示先前推出的炫彩、蜜彩、牛仔、迷彩系列口罩，還一次曝光所有「即將上市」的新色，其中包含金屬藍牛仔、隕石黑牛仔、玫瑰粉牛仔、楓葉紅、極光綠、新薰衣草紫、蜜粉黃等。

許多網友得知後紛紛驚呼，「實在太美了」、「這個展很可以」、「不只口罩美，連盒子都設計得好精緻啊」、「好多顏色，期待新色發售」、「改過的薰衣草紫好美」、「好美的口罩牆全包了」、「哇！好壯觀喔」、「美炸」。

▲▼迷彩系列及動物紋系列。（圖／萊禮生醫提供）

此次展覽的一大亮點是打造全台最大的口罩供應鏈的展示場，因此除了萊禮生醫，中衛、華新、台灣康匠等口罩大廠也都齊聚會場，吸引滿滿人潮前往朝聖。民眾可以在展場內一次看到口罩製造機台、原料、成品等，而外貿協會祕書長葉明水也表示，此次展覽採雙軌並行，除了實體展示外，線上也共有200家廠商共襄盛舉。

▼萊潔醫療口罩。（圖／萊禮生醫提供）