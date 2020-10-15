超犯規！小7「角落小夥伴主題店」開幕　暖萌獨家造型超療癒

▲7-ELEVEN塔城門市改裝成為「角落小夥伴主題店」。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

萌到犯規！7-ELEVEN 攜手近年迅速竄紅的療癒系肖像「角落小夥伴」(Sumikkogurashi)，在台北北門站、西門商圈打造「7-ELEVEN -角落小夥伴主題店」於今（15）日下午3時試營運，16日正式開幕！店舖主題設計由日本San-X特別繪製「烘焙主題廚師造型圖」供7-ELEVEN獨家使用，且大量使用粉嫩色系，讓整間門市療癒感爆表，店內提供23個座位，超過40坪的休憩與打卡體驗空間，還有限定CITY系列飲料杯、關東煮碗、周邊商品等。

▲「7-ELEVEN -角落小夥伴主題店」於今（15）日下午3時試營運。（圖／統一超商提供）

7-ELEVEN「塔城門市」位於西門商圈與古色古香的大稻埕、迪化街商圈置中點，如今改裝成為療癒系「角落小夥伴主題店」，為了讓粉絲從店外就能感受到角落小夥伴的萌趣，門口掛上「角落小夥伴專屬的烘焙教室主題店招」，騎樓天花板更以經典角色白熊、貓、企鵝、蜥蜴、炸豬排、麵包店長以及炸蝦尾化身為烘焙廚師的造型燈箱，底色使用帶有粉嫩感的橘色暖色調，打造溫暖烘焙教室療癒風格，店外玻璃窗貼角落小夥伴超大型輸出設計，可望成為台北輕旅行必訪新景點。

▲門口掛上「角落小夥伴專屬的烘焙教室主題店招」，騎樓天花板更以經典角色白熊、貓、企鵝、蜥蜴、炸豬排、麵包店長以及炸蝦尾化身為烘焙廚師的造型燈箱。（圖／統一超商提供）

▲走進門市最吸睛的就是5隻可愛萌趣的角落小夥伴，堆疊出高達170公分造型立體公仔。（圖／記者林育綾攝）

走進門市最吸睛的就是5隻可愛萌趣的角落小夥伴，堆疊出高達170公分造型立體公仔；休憩用餐區特別訂製麵包造型展示桌，桌子內更展示日本授權的各項烘焙主題的經典珍藏品；同時搭配多款角落小夥伴立體造型椅，椅背設計為角落小夥伴各經典角色抱著小麵包。

▲▼休憩用餐區特別訂製麵包造型展示桌，桌子內更展示日本授權的各項烘焙主題的經典珍藏品。（圖／記者林育綾攝）

而店內天花板設計則使用「角落小夥伴-烘培教室主題」之經典角色跟麵包的造型燈片，整家店從內到外，甚至連ATM提款機，都大量使用角落小夥伴的主題圖素。

▲商品展示區更分別以烘焙屋及超大吐司造型作為2大陳列櫃。（圖／記者林育綾攝）

為了方便粉絲挑選週邊商品，商品展示區更分別以烘焙屋及超大吐司造型作為2大陳列櫃，陳列櫃的前後設計，更有豐富的角落小夥伴經典角色造型，其中「烘焙屋」更特別的在落地牆面上設計有角落小夥伴們的立體造型板。而陳列櫃上也放滿角落小夥伴獨有的主題限定商品，即日起至11月7日，享有任2件95折優惠。

▲角落小夥伴獨有的主題限定商品，即日起至11月7日，享有任2件95折優惠。（圖／統一超商提供）

▲▼7-ELEVEN塔城門市改裝成為「角落小夥伴主題店」。（圖／記者林育綾攝）

7-ELEVEN近年來積極開設多元型態複合店型，「Simple-Fit概念店」、「Big7」、「X-STORE 」⋯等複合店型，更與世界知名品牌及肖像的「聯名主題店」架構「場景經濟學」，以跨界聯結、空間體驗、社群共享3大策略，兩年內匯聚台、日、美、荷、義人氣品牌與肖像共推出11家品牌聯名店，從店內設計、空間、陳設、商品皆獨具風格，不僅創造社群新話題，帶動單店來可成長2至3成，也帶動超商「座位經濟」再升級。

▲▼「7-ELEVEN -角落小夥伴主題店」店內提供23個座位，超過40坪的休憩與打卡體驗空間。（圖／統一超商提供）

業者也表示，聯名主題店擁有獨家空間設計與限定獨賣商品，滿足消費者3E體驗，藉由聯名品牌或肖像造型「跨界聯結」，創造雙品牌合擊雙贏效益；透過門市空間重設計，強化門市遊逛、座位休憩的「空間體驗」，讓超商座位不僅是歇腳處、更是全新體驗場景；聯名主題店各項專屬設計及周邊商品，透過拍照打卡等數位擴散，開拓全新「社群共享」樂趣。

7-ELEVEN -角落小夥伴主題店（7-ELEVEN塔城門市）

地址：台北市大同區長安西路271號