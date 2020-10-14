七堵「千年烏木八卦池」30錦鯉翻肚慘死　攤商驚見「池底3包」報警！

記者郭世賢／基隆報導

基隆市七堵百福社區黃昏市場內的「千年烏木八卦池」，一直是民眾休閒的重要場所，池內飼養30多隻吉祥物「錦鋰」，但13日傍晚魚群瞬間翻肚死亡，魚池管理人員在池底找到3包被撕開的乾燥劑，粉末溶散在魚池內，導致魚群死亡，應是有人疑蓄意「毒魚」，管理人員已調監視器並報警追查。

▲七堵黃昏市場內，池內飼養30多隻錦鋰，但13日傍晚魚群瞬間翻肚死亡。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

13日在臉書社群「七堵分享讚」，有網友PO了魚池疑被毒魚的貼文，引發民眾關注。魚池管理人員留言說，「錦鋰魚養了3年多很有感情，每天都一直游很有活力，但13日5時許，突然發現魚漂浮起來，沒多久就死了，最後只僅剩4尾小魚」，最後在池底找到被撕開的3包乾燥劑，應該就是被乾燥劑「毒」死，已經調監視器，目前還在過濾是誰丟的，大罵太沒有良心了。

台北市吳興街2017年一處工地挖出巨型碳化木，經學術單位鑑定，是數千年歷史已碳化的名貴樹種「烏木」樹根，因為地殼變動等因素被深埋在地底，經過長時間而碳化。當時基隆市議會副議長蔡旺璉便爭取放置在七堵區百福社區黃昏市場中央，成為市場的裝置藝術地標，當地人稱為「大樹幹」。

▲池內飼養30多隻吉祥物「錦鋰」，但13日傍晚魚群瞬間翻肚死亡。

後來黃昏市場業者認為烏木大樹幹非常稀有也吉祥，於是周圍設一處八卦型的魚池取風生水起討吉利，飼養30多隻錦鋰魚，大的有2、30公分長，是市場的吉祥物，果然市場生意非常興旺，很多人來買菜時，都會坐在旁邊看魚在水裡游，非常療癒。

發現乾燥劑的許姓魚池管理人員表示，乾燥劑共有3包，而且刻意撕開，懷疑有人刻意丟下毒魚；市場攤商說，錦鋰魚有專人飼食及清潔，象徵市場興旺的活水，是吉祥物，每天都一直游著非常可愛，無法想像這樣惡劣的人，會對魚而下毒手，不排除報警緝凶。

► 美麗最大的祕密

▲七堵百福社區黃昏市場內的「千年烏木八卦池」，一直是民眾休閒的重要場所。

▲魚池管理人員在池底找到3包被撕開的乾燥劑。