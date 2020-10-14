Gogoro爆內鬼竊機密電池技術　投靠敵營工程師遭聲押禁見

▲Gogoro的機密電池技術疑似遭竊取。（資料圖／記者張慶輝攝）



記者陳豐德／新北報導

台灣智慧交換電池龍頭Gogoro的兩名工程師，去年被剛成立的「湛積」公司挖角，最近卻發現湛積公司研發的電動機車電池與Gogoro技術、規格相近，且準備往大陸銷售，Gogoro懷疑該工程師竊取機密電池技術投靠，因而提告，新北地檢署指揮新北調查局13日發動搜索，約談石姓及戎姓2名工程師，訊後依照《營業秘密法》向法院聲押禁見。

LSC湛積成立於2019年7月，工商登記資本額為1.86億，湛積團隊成員組合多元化、且具備超過15年的輕型載具整體電動化經驗，是市場上少數有能力從終端產品定位需求分析，提供載具電動化工程服務，成為整合電動化系統與零組件的專家。

湛積公司委任律師表示，提告人指控涉犯違反營業秘密之事，依照營業秘密法規定，所謂營業秘密需具備秘密性、經濟性與採取合理保密措施等三原則，然而提告人當初與勞方約定之機密資訊範圍包山包海，等同提告人公司所有非公開文件或資訊都是營業秘密，對比營業秘密法之規定，顯然有相當落差。因此提告人主張的機密資訊是否等同法律規範的營業秘密，仍待司法公斷。

湛積發言人也強調，公司運營一切正常，自創立起即秉持尊重智慧財產權以及技術自主精神，積極迴避侵害他方的專利權，每項研發技術也一定經過專利法務過濾比對，務求以自己原創技術申請專利項目，雖遭逢指控妨害營業秘密，但相信司法公正調查將還公司清白。