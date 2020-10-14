另類勞動文化！有這3種壞習慣...罹癌機率比一般人高123倍

▲嘉義長庚陳弘晉檢查口腔。（圖／嘉義長庚醫院提供）

邱姓船長，平時工作往返於台灣與離島之間，總是習慣在工作時嚼上幾顆檳榔，讓自己保持清醒，一天四五十顆的檳榔，已經是家常便飯。日前他發現嘴裡出現潰瘍的硬塊，購買了消炎藥和藥膏塗抹，然而潰瘍及硬塊非但沒有消失還漸漸擴大，他來到長庚醫院門診，經切片診斷證實為口腔惡性腫瘤。幸好經評估仍未遠端轉移，經開刀重建及放射線化學治療，腫瘤幸運地控制下來；然而外觀的改變，發聲及吞嚥功能的缺損，經濟的重擔，卻已經為自己及家庭帶來長久深遠的影響。根據大型研究統計，合併嚼食檳榔、吸菸及酗酒的狀態下，罹患口腔癌的機會高達一般人的123倍。

▲嘉義長庚耳鼻喉科陳弘晉醫師。（圖／嘉義長庚醫院提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳弘晉指出，嚼食檳榔一直以來伴隨著台灣社會的勞動文化，檳榔及其添加物具有興奮中樞神經的功能，使得許多人藉此提振精神，調節心理壓力。然而檳榔早在2003年就被國際癌症研究總署(IARC)列為第一級致癌物(意指對人類具有明確致癌性)，而在台灣的口腔癌患者中，更高達9成有嚼食檳榔的習慣。檳榔菁仔成分(含有檳榔素、檳榔鹼，都具有致癌性)及粗糙的纖維會摩擦並傷害口腔黏膜，日久會造成口腔黏膜纖維化、白斑、紅斑，最終可能轉變成口腔惡性腫瘤。其添加的石灰為強鹼，更進一步促使細胞變異及癌化，對牙周及美觀的傷害亦有顯著的負面影響。

陳表示，口腔癌已列男性十大癌症死亡率的第四名，且有繼續向上攀升的趨勢。口腔癌至今仍然以手術切除為最主要的治療方式，然而即使重建外科技術的日益進步，口腔及顏面結構的受損往往伴隨著不可逆的功能傷害。治療所帶來的後遺症，如咀嚼、吞嚥、構音的困難、頸部僵硬水腫、顏面缺損、骨壞死，對病友來說除生活品質大幅下降，與人溝通的社交困難及面對可能的復發風險，更造成病友們巨大的心理壓力。

且壯年男性的罹癌可能迫使其需要離開職場，面對家庭經濟支柱的突然倒下，如此沉重的負擔及煎熬更是難以想像。曾經為了家庭和生活打拼，卻仍心理富足的那一抹微笑，也在無形中消失了。

陳弘晉呼籲民眾務必戒食檳榔，拒絕檳榔對自身健康的步步侵蝕。首先要強化動機，告訴自己是為了健康，為了所珍惜的家人，而省下來購買檳榔的錢也可以試著用別的方式犒賞自己從中獲得回饋。再者尋求替代方法，以適量的茶和咖啡來提神，添加衣物以增加保暖，並可試著透過口香糖和蒟蒻條的咀嚼做為替代。

此外，試著遠離現場或轉移話題來處理旁人嚼檳榔的邀請，平實誠懇的告訴友人並肯定彼此的友誼不因戒食檳榔而受任何影響。最後要保持警覺，如曾嚼檳榔除可參加國健署所推廣各級醫療院所的口腔篩檢服務(30歲以上有嚼檳榔(含已戒)或吸菸者)外，如出現口腔或頸部腫塊、及兩週以上未癒合的口腔潰瘍，請早期就醫尋求協助，現代醫學在初期口腔癌上有相當好的治療成功率。