上班車禍摔出皮外傷！護理師憂心淚訴「1件事」引同行共鳴：真的

▲護理師。示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）



記者邱茀濱／綜合報導

醫護人員工作非常辛苦，時常要處理大大小小的事。急診醫師白永嘉透露，今（13）日有一名護理師同事在上班途中出車禍，雖然全身僅皮外傷，但對方卻眼淚直流，經詢問後才發現原來是擔心「等一下不能上班」，超有責任感的表現讓萬名網友鼻酸。

白永嘉在臉書「急診醫師的眼睛」上表示，下午時同院的護理師在上班途中騎車發生車禍，所幸全身多處只有表淺皮外傷，但卻見對方眼淚直流，他當下趕緊詢問「怎麼了？是不是哪裡很痛？」沒想到護理師卻回應「我怕等一下不能上班，學姊們要cover我！」

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白永嘉不禁感嘆，他發現很多護理師生病或受傷的時候，「最擔心的就是同事需要出來幫忙上班，責任感那麼重，真令人不捨。」截至發稿，文章已獲1.2萬人按讚、接近500則留言及143次分享。

網友心疼表示，「敬業的護理師，謝謝有妳，要快快好起來呦！」、「最值得敬佩的是這種有責任感、盡本份的人」、「辛苦的醫護人員」、「在醫院工作的各位太辛苦了」、「敬業的護理師，要快快好起來，回到你熱愛的工作」。

另外，也有不少同行出面指出，「真的！發燒到40度，退燒藥吃了繼續奮鬥！腸胃炎，為了上班不要吃了就拉，直接NPO到下班」、「真的是這樣，想到發燒39.8，還是硬撐著上完班」、「真的！我出車禍第一時間不是打給家屬，而是打回醫院（直覺反射）」、「我還曾經打著石膏把班上完」。

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