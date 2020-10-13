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首次入圍就得獎！富士達保經獲卓越保險評比「最佳保險經紀人獎」

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▲富士達保經奪得「2020卓越保險評比—最佳保險經紀人公司獎」。右四為富士達保經董事長廖學茂。（圖／富士達保經提供）

▲富士達保經奪得「2020卓越保險評比—最佳保險經紀人公司獎」。右四為富士達保經董事長廖學茂。（圖／富士達保經提供）

財經中心／台北報導

富士達保經首次入圍即奪得「2020卓越保險評比—最佳保險經紀人公司獎」，也是評比中唯一獲頒殊榮的優異保經公司。頒獎典禮於13日隆重登場，多家產壽險及保經代公司皆到場共襄盛舉，現場邀請到金管會許永欽副主委蒞臨祝賀，並由商發院董事長許添財頒發獎項。

「2020卓越保險評比」是由《卓越雜誌》委託世新大學民調中心以網路問卷進行調查，並邀請專業評審進行審議，遴選出保險領域各類別中最佳公司及產品，可謂保險業界年度指標性獎項之一。

富士達保經表示，深耕台灣多年，今年疫情期間，同仁們無不傾力關懷客戶，只為提供最溫暖服務協助大家渡過難關，因此，首次入圍就能摘下「最佳保險經紀人公司」殊榮，更是對所有富士達同仁的莫大肯定與鼓勵。

富士達保經董事長廖學茂授獎時表示，富士達保經在地深耕14年，從低谷一路走來，現今已成為全台前十大保經公司。不論何時，富士達全體同仁都一定堅持著「專業、誠信、負責任」的理念，希望成為客戶一輩子「最溫暖的朋友」，提供最合適的保險服務，而不僅僅是「賣保險的業務員」。

不畏大環境變化，富士達保經仍持續擴展服務版圖並深化專業培訓，今年初於桃園斥資8000多萬成立「育成暨教育訓練中心」，提供大北部及大桃竹地區業務同仁更多元的教育訓練課程，並協助優秀人才安心創業，建立自己的保險事業。

此外，富士達保經也大舉進駐南台灣，陸續於嘉義、台南、高雄等地成立新區部，持續招募優秀人才，希望帶給南部民眾更多、更優秀的專業保險服務選擇；未來，富士達保經也將持續投入保險人才培育及企業優化，陪伴所有客戶一同邁向下個10年。

 

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