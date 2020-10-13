　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

「練瑜伽10分鐘」她突癱軟倒地亡！暴斃現場曝：醫護就在一旁

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼中年女練瑜伽突然倒地身亡。（圖／翻攝自南國今報）

▲中年女練瑜伽突然倒地身亡。（圖／翻攝自南國今報）

記者鄭思楠／綜合報導

廣西柳州市一女子日前驚傳在練瑜伽時，突然倒地昏迷，雖然身邊有醫護，也馬上施救，但最後還是搶救無效身亡。目前，死亡女子家屬與瑜伽館已達成了調解意見。

據《南國今報》報導，10月12日上午，在柳州市柳江區拉堡鎮柳東路鑫佳苑社區一瑜伽館發生一起命案。一名女子正在練瑜伽時，突然倒地。

現場一起練瑜伽的朋友見狀，立即搶救。不久，急救人員趕來施救。不幸的是，該女子還是搶救無效身亡。事發瑜伽館位於一套私人住宅內，死者親戚正在為其處理後事。

▲▼中年女練瑜伽突然倒地身亡。（圖／翻攝自南國今報）

▲馬上有人施救。（圖／翻攝自南國今報）

現場一名男子拿出事發影片，他稱，死亡女子是當天上午9時5分來到瑜伽館，大約在9時23分突然倒地，也就是說，她做了十多分鐘瑜伽，且都是正常鍛煉。

影片顯示，眾人在對倒地女子進行急救。據悉，當時在一起做瑜伽的有護士和醫生，看到有人倒地後，她們立即搶救。

▲▼中年女練瑜伽突然倒地身亡。（圖／翻攝自南國今報）

▲▼瑜伽館在一個社區大樓中。（圖／翻攝自南國今報）

▲▼中年女練瑜伽突然倒地身亡。（圖／翻攝自南國今報）

影片顯示，女子倒地後，另一名女子趕緊跑過來，跪在地上按壓倒地女子的胸口進行急救。其間，有人撥打急救電話。不久，醫護人員趕來搶救。

據悉，死亡女子今年58歲。事後，警員來到現場進行處理。目前，該女子家屬與瑜伽館達成了調解意見。

►戴口罩也要記得保養

►過期票券復活了　爽換 1.5 倍東森幣

ET快訊
發表會倒數！iPhone 12預測總整理　售價、顏色一次看
快訊／碩士學位遭註銷！李眉蓁368字狠嗆中山大學校長
快訊／總裁牛肉麵宣布熄燈！最後營業日曝光
快訊／康軒吹哨者風波　董事長李萬吉發500字聲明道歉了
大同陸資抓到了！　金管會開罰2500萬
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸媒：055型驅逐艦具反衛星能力　也能應對美軍隱形戰機

「練瑜伽10分鐘」她突癱軟倒地亡！暴斃現場曝：醫護就在一旁

17物種可帶原新冠　陸中科院：含猴、兔、貓、馬、豬、牛、羊

美推動售台3項先進武器　陸：立即取消「將做必要回應！」

國民黨改名「去中國」　中共黨媒：自廢武功「存在意義都出問題」

驚見妻「裸身被壓」！綠帽夫氣炸「鞭子狂抽小王」...結局驚人逆轉

二審國旗法　陸要求廣掛五星旗「愛國」：含幼兒園、駐港澳機構

伴娘婚禮激吻新郎！新娘出面「還原3人私下內幕」　最新現況曝

12歲妹坐「29F天台」　絕望跳下當場慘死！後母崩潰：是我逼死了她

中國擬修改選舉法　縣鄉級人大代表增加31萬名

KID公開「紀念小鬼的刺青」！　聚會留他位子：希望他一直都在

曾痛失愛女...半年後獲給超大驚喜 她「再次懷孕」夫淚：寶貝回家了

徐若瑄忘記「師兄」吳宗憲：有劉德華誰看你！　《大熱門》主持人金鐘4槓後錄影...「狀態極爛」

視障弟弟獨自回家！他一路守候　全程緊張+狂冒冷汗...超級擔心

前鎮路有多平？陳致中跳給你看　網友：高雄人這麼好騙？

陶晶瑩cover JYP新歌曝女兒狂跳抖肩舞　許願：希望能把這首歌送我

全昭旻.Lovelyz美珠「三行詩狂歪樓」變19禁！　Jessi脫口「和姑姑...」劉在錫.張東潤大傻眼

年輕爸左顧右盼「往車底丟2包」　裝沒事開車走人！尿布獨留原地

騎公車專用道遭攔停「拒簽罰單」　中年男暴怒跳針嗆警：開就對了！

取名超重要！她街訪路人網路ID 他笑曝中二名「乂瘋狂的小風乂」

陸媒：055型驅逐艦具反衛星能力　也能應對美軍隱形戰機

「練瑜伽10分鐘」她突癱軟倒地亡！暴斃現場曝：醫護就在一旁

17物種可帶原新冠　陸中科院：含猴、兔、貓、馬、豬、牛、羊

美推動售台3項先進武器　陸：立即取消「將做必要回應！」

國民黨改名「去中國」　中共黨媒：自廢武功「存在意義都出問題」

驚見妻「裸身被壓」！綠帽夫氣炸「鞭子狂抽小王」...結局驚人逆轉

二審國旗法　陸要求廣掛五星旗「愛國」：含幼兒園、駐港澳機構

伴娘婚禮激吻新郎！新娘出面「還原3人私下內幕」　最新現況曝

12歲妹坐「29F天台」　絕望跳下當場慘死！後母崩潰：是我逼死了她

中國擬修改選舉法　縣鄉級人大代表增加31萬名

藝人瑞莎創辦瑞星韻律體操協會　盼群眾集資助選手登國際舞台

陳柏渝被當小三要提告！　林利老婆大翻轉道歉：我誤會了

南高蛋白區PK賽！台南雙引擎飆速　專家：房價明年超越高雄

熟女逛賣場挑4件性感內褲...下秒塞包包　被逮辯「現金不夠」

俄羅斯排球正妹體驗五人制棒球　節奏太快沒發現贏球

國產雞爆泡漂白水！ 防檢局：允許屠宰場常規使用含氯消毒劑

住透天厝貴鬆鬆？　台中北區最便宜1600萬享大空間

DR.WU啟動公益計畫　首支玻尿酸護手霜所得全數捐助燒燙傷友

雲林斗南鎮水利溝遭加「蓋」　年久坍塌權責釐不清延宕修護

女孩嘴巴痛多年！醫生都說無大礙　照Ｘ光後連拔11顆牙齒

大陸熱門新聞

媽1人扛2行李箱搭錯車！女兒當眾連環爆踢6腳

紀念品沒人買！女店員氣炸：沒錢別玩

「幫我…幫我…」外送訂單備註求救　警員一到傻眼了！

伴娘婚禮激吻新郎！新娘出面還原3人私下內幕

恐怖「酸湯子」30hrs殺光母子4人

名媛群奢華真相曝：：GUCCI絲襪輪流穿

花43萬整形　21歲正妹死在手術台

正妹當街被逼「用嘴服務」！下秒發狠咬斷他弟弟脫身

驚見妻裸身被壓！綠帽夫氣炸「鞭子狂抽小王」

12歲妹坐29F天台　絕望跳下當場亡

兩岸和平統一可能性「微乎其微」

山西財大爆諾羅病毒集體感染

15歲資優生刺死霸凌者！死者父放話一定會報復

車廠老闆馬路擺刀片入獄！兒子一樣被逮

更多熱門

相關新聞

象山爬到一半…台北男涼亭突倒地猝死

象山爬到一半…台北男涼亭突倒地猝死

台北市信義區知名打卡景點「象山步道」11日發生死亡意外，警消獲報有一名登山客疑似身體不適，突然昏倒當場沒了呼吸心跳，被搬運下山送醫宣告不治。警方調查，死者為65歲老翁，已經退休，有三高病史、心臟曾開過刀，國慶連假和山友相約爬象山，中途停留休息，突然就倒地，友人見狀連忙報警。

小鬼猝死　代理孕母也是高危險群

小鬼猝死　代理孕母也是高危險群

亞塞拜然曝「連續爆襲亞美尼亞」影片　士兵坦克噴散

亞塞拜然曝「連續爆襲亞美尼亞」影片　士兵坦克噴散

比賽突猝死！同伴跨過屍體繼續歡跳

比賽突猝死！同伴跨過屍體繼續歡跳

網紅直播中被前夫潑汽油慘死！殘忍細節曝

網紅直播中被前夫潑汽油慘死！殘忍細節曝

關鍵字：

瑜伽猝死死亡

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金曲獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

酷炫哭了！孫生砲轟瑋哥：整天裝可憐不打拼

嘎嘎退團隱身5年「改當上班族」！領低薪現況曝

景文科大鹹濕迎新　6學長姊下場曝

點牛丼外送！正妹開餐盒見「抹布丼飯」

「檢查綠色胸罩」女大生控前男友操場性侵

墾丁南灣活春宮！台女遭閨蜜起底

帶台北女友回老家！屏東男秒被分手

上網賣筆電！正妹撒嬌砍價　下秒閉嘴

蘆洲宮廟仙女禮生神到了！本業是老師

熊貓外送員腿一抬…掉出美臀形狀

小鬼潮牌AES重新開幕日期藏洋蔥

媽1人扛2行李箱搭錯車！女兒當眾連環爆踢6腳

爸爸2千萬買原油正2！女大生崩潰

女大生剛手術…台中23歲男「探病性侵」

即／南卡甩水彈　4縣市豪雨警戒灌2天

更多

最夯影音

更多
KID公開「紀念小鬼的刺青」！　聚會留他位子：希望他一直都在

KID公開「紀念小鬼的刺青」！　聚會留他位子：希望他一直都在
曾痛失愛女...半年後獲給超大驚喜 她「再次懷孕」夫淚：寶貝回家了

曾痛失愛女...半年後獲給超大驚喜 她「再次懷孕」夫淚：寶貝回家了

徐若瑄忘記「師兄」吳宗憲：有劉德華誰看你！　《大熱門》主持人金鐘4槓後錄影...「狀態極爛」

徐若瑄忘記「師兄」吳宗憲：有劉德華誰看你！　《大熱門》主持人金鐘4槓後錄影...「狀態極爛」

視障弟弟獨自回家！他一路守候　全程緊張+狂冒冷汗...超級擔心

視障弟弟獨自回家！他一路守候　全程緊張+狂冒冷汗...超級擔心

前鎮路有多平？陳致中跳給你看　網友：高雄人這麼好騙？

前鎮路有多平？陳致中跳給你看　網友：高雄人這麼好騙？

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面