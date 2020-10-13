「練瑜伽10分鐘」她突癱軟倒地亡！暴斃現場曝：醫護就在一旁

▲中年女練瑜伽突然倒地身亡。（圖／翻攝自南國今報）

記者鄭思楠／綜合報導

廣西柳州市一女子日前驚傳在練瑜伽時，突然倒地昏迷，雖然身邊有醫護，也馬上施救，但最後還是搶救無效身亡。目前，死亡女子家屬與瑜伽館已達成了調解意見。

據《南國今報》報導，10月12日上午，在柳州市柳江區拉堡鎮柳東路鑫佳苑社區一瑜伽館發生一起命案。一名女子正在練瑜伽時，突然倒地。

現場一起練瑜伽的朋友見狀，立即搶救。不久，急救人員趕來施救。不幸的是，該女子還是搶救無效身亡。事發瑜伽館位於一套私人住宅內，死者親戚正在為其處理後事。

▲馬上有人施救。（圖／翻攝自南國今報）

現場一名男子拿出事發影片，他稱，死亡女子是當天上午9時5分來到瑜伽館，大約在9時23分突然倒地，也就是說，她做了十多分鐘瑜伽，且都是正常鍛煉。

影片顯示，眾人在對倒地女子進行急救。據悉，當時在一起做瑜伽的有護士和醫生，看到有人倒地後，她們立即搶救。

▲▼瑜伽館在一個社區大樓中。（圖／翻攝自南國今報）

影片顯示，女子倒地後，另一名女子趕緊跑過來，跪在地上按壓倒地女子的胸口進行急救。其間，有人撥打急救電話。不久，醫護人員趕來搶救。

據悉，死亡女子今年58歲。事後，警員來到現場進行處理。目前，該女子家屬與瑜伽館達成了調解意見。

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