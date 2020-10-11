深夜爬抹茶山「忘燒紙錢」！押隊學長被竹子狂戳背　回頭看臉刷白

▲宜蘭抹茶山又稱五峰旗山。（圖／記者蔡玟君攝）



記者黃可昀／綜合報導

山上總是容易傳出靈異事件，令許多登山客又愛又怕！宜蘭抹茶山是IG上火爆的觀光景點，不少網紅都曾打卡朝聖，但一名男子曾2度深夜去爬抹茶山，都遇到爆雞皮的詭異經驗，其中一次最可怕的是沿路有「人」拿竹子戳學長後背，但最恐怖的是，當時學長是走在最後一位，後面根本沒有人。

原PO在臉書社團「靈異公社」表示，晚上爬抹茶山大約要3個小時，學生時期他多次夜爬，還會一群人在山莊點著白蠟燭講鬼故事，歷任學長都會交代他們中途要燒點紙錢給好兄弟，他們也一直都遵循這項傳統，直到某次他們三五好友約了就上山，完全忘記要燒紙錢這回事，「押隊的學長走到一半的時候，大聲的驚聲尖叫」，大家一看到他臉色慘白、冷汗直流就驚覺事情不妙。

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▲抹茶山近2年成為網路爆紅景點。（圖／記者蔡玟君攝）



原PO直覺叫大家先不要說話，有什麼事到山莊再講，於是一夥人輪流扶著學長趕快上山，抵達室內後對方才緩緩說出剛剛的經歷，「原來沿路一直有人拿著竹子戳他的背後」，他不耐煩地回頭說了一聲「別弄了」，結果猛然想起他是走在最後一位，「轉身一看.....什麼都沒有，卻颳起了一陣陰風將人吹倒。」

他提醒，這座抹茶山雖然只有1000公尺，「但是坡度很陡攀爬真的需要體力」，別看到IG上很多人打卡就一股腦衝去朝聖，身體很有可能不堪負荷，屆時還要消耗消防隊資源，「況且還有看不見的另一雙眼睛在盯著」。

網友紛紛回應，「礁溪往五峰旗的那段路本來就很『涼爽』」、「原本超想一個人去爬，看到這篇我跪了」、「有一說 魔神仔的原型是山魈，也就是狒狒，也可以說是山精，喜愛捉弄人」、「只知道抹茶山很漂亮，不知道它故事那麼多，真嚇人。」