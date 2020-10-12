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「港女命案」兇手陳同佳來台投案　委任律師最新聲明曝光

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▲▼陳同佳10月23日刑滿出獄。（圖／路透）

▲港女命案兇手陳同佳。（圖／路透）

記者曾俊豪／台北報導

港女命案兇手陳同佳來台頭案一事陷入僵局，其委任的理律法律事務所12日下午發表公開聲明，表示已經依據受任意旨與司法警察機關接洽，並向臺灣士林地方檢察署陳報辦理中。對於外界及媒體疑問，由於涉及刑事偵查核心事項，基於律師保密義務恕難奉告。

港女命案嫌犯陳同佳至今尚未赴台投案，死者潘曉穎的母親近日接受港媒《明報》專訪，哭著表示，希望港府能為女兒討回公道，與台灣政府協調，「別再把我們當成是一個『球』。」

▲▼法務部長蔡清祥談陳同佳案。（圖／記者吳銘峯攝）

▲法務部長蔡清祥談陳同佳案。（圖／記者吳銘峯攝）

香港保安局長李家超7日稱，陳同佳赴台的主導權在於台方，對方需明確批准入境。我法務部長蔡清祥7日受訪時則表示，陳同佳在台灣的身分是通緝犯，我國已經正式向香港政府提出司法互助的請求，但「到目前為止都沒有回應」。

此外，陸委會發言人邱垂正8日指出，已公布單一聯繫窗口近一年，但均無收到港府、犯嫌代理人、犯嫌的具體行動，另若他要至駐港辦事處「遞件申請」，台灣政府也會依法處理，因此此案的關鍵，仍在於「港府的責任感與陳嫌真實的投案意願。」

以下為陳同佳委任律師事務所聲明全文：

感謝各位媒體先進的關心與耐心。

本所律師受當事人陳同佳先生委任擔任其來臺灣接受刑事偵查程序之選任辯護人，本所律師已經依據受任意旨與司法警察機關接洽及向臺灣士林地方檢察署陳報辦理中。

針對各位媒體先進所詢各項問題，因為涉及刑事偵查核心事項，基於律師保密義務，恕難奉告，祈請各位媒體先進諒解。

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