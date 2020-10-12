韭菜盒「操灰搭」！她開火離開廚房　回來看鍋子秒傻眼：暗黑料理

▲遠看像極了巧克力麵包。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者施怡妏／綜合報導

你身邊也有一個來自「黑暗料理界」的朋友嗎？。一名女網友日前將韭菜盒放在鍋子裡煎，打算加熱食用，沒想到只是離開一下下，回來發現韭菜盒已經「操灰搭」，遠看還以為是巧克力麵包，她傻眼直呼「這才是真正暗黑料理吧」。

該名女網友在臉書社團發文，把韭菜盒放在鍋子裡加熱，想說去三樓拿個東西很快就下來，沒想到回來後韭菜盒竟然變身成巧克力麵包，「什麼是暗黑料理，我的才是真正暗黑料理吧，只是上樓拿個東西下來就變這樣」，最後只好丟掉，還自嘲「這廚藝平凡人做不到」。

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貼文一出後，許多網友笑翻，、「家住101嗎」、「你去天空競技場打完比賽才下來嗎」、「韭菜盒佐松露醬嗎」、「我懂，其實妳是故意煎這樣的，妳想吃酥皮帶點竹炭風味的韭菜盒吧！果然是大師」、「妳是不是不想做菜」、「外食比較適合妳，廚房是無辜的」、「勇者火開著在煮東西，居然還離開廚房去樓上拿東西」。

許多網友紛紛認為，那根本就是巧克力麵包，「廚藝高超韭菜盒直接改成巧克力麵包」、「明明就是炸巧克力麵包，騙我韭菜盒」、「為什麼麵包要油炸」、「很成功的巧克力麵包，表層是黑巧克力」。