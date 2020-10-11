人民幣4個月升6%　陸央行行長：長時間實施正常貨幣政策

▲人民幣兌美元持續升值。（圖／CFP）

文／中央社台北11日電

人民幣4個月來累計大升6%，不少分析認為，人民幣匯率中長期有望保持穩定，甚至延續升值行情。人行行長易綱也撰文稱將「盡可能長時間實施正常貨幣政策，促進居民儲蓄和收入合理增長」。

香港經濟日報報導，中國「十一」假期後首個交易日（10月9日），在岸人民幣兌美元匯率補漲近1100點，離岸人民幣兌美元匯率則延續假期以來的強勢，10月9日盤中一度漲破6.7元，刷新去年4月以來的高點。

6月至今，人民幣匯率累計漲幅逼近6%。券商中國報導，不少分析認為，進入第4季，因為美國大選進入白熱化的關鍵階段，美元指數的波動增加，人民幣匯率也相應會在短期內調整，但中長期看，人民幣匯率有望保持穩定，甚至有望延續升值行情。

長江證券首席經濟學家伍戈認為，在美元弱勢震盪及中國央行退出匯率干預的基準情形下，人民幣短期內進一步升值的速度與空間相對有限。浙商證券首席經濟學家李超認為，目前人民幣匯率進入新區間波動，由於國內外形勢變化仍可能較大，尚不具備持續升值或貶值的基礎，未來寬幅波動的概率較大。

▲大陸央行、中國人民銀行行長易綱。（圖／路透社）

報導說，在當前主要經濟體維持零利率或者是負利率時，中國維持了較高的息差，決定了近期人民幣資產的吸引力，這也將利於維持匯率的穩定。藉著當前有利於改革開放的時機，中國有關部門正深入研究未來5年推動資本項目開放，希望盡快推動人民幣國際化。

分析多認為第4季人民幣匯率將被維持在穩定區間。中國人民銀行行長易綱在新一期 「中國金融」上發表題為「盡可能長時間實施正常貨幣政策，促進居民儲蓄和收入合理增長」的文章也指「央行要把好貨幣總閘門」，貨幣政策將堅持以人民為中心、助力全面建成小康社會。

文章說，得益於中國經濟成長較快和人民幣幣值穩中有升雙重支撐，如今，無論是企業進口、對外投資，還是老百姓出國旅遊、購物、就學，都能夠深切感受到人民幣匯率基本穩定帶來的實實在在的好處。