黑幫老大「牢房爽當旅館」害獄友自焚90%燒傷　「連續減刑7次」黑內幕曝光！

▲山西黑老大任愛軍（小四毛）。（圖／翻攝自央視，下同）

記者劉亭／綜合報導

山西黑幫老大「任愛軍」2002年被判無期徒刑，但在服刑10年2個月後隨即出獄，原來背後有內幕。調查後發現，他在牢裡彷彿住旅館，不但有獨自單間，有冰箱、電腦，想見誰都隨意來去，盡享優渥待遇。

根據新華社報導，任愛軍綽號小四毛，在90年代就已經是太原乃至山西有名的黑勢力，曾2次入獄。1994年，因犯流氓罪、故意傷害罪、搶劫罪被判處有期徒刑6年。2002年，因犯組織領導黑社會性質組織等罪被判處無期徒刑。。

任愛軍服刑期間表現十分惡劣，在汾陽監獄服刑期間，任愛軍酒後無故毆打同監獄服刑人員王某。因為監獄處理不公，王某自焚，全身燒傷90%。事件發生後，任愛軍不僅沒有受到懲罰，還藉此調換監獄，並提交減刑申請，成功由無期減為18年。

到了2011年，任愛軍檢舉了一起獄外命案，但這起命案同監獄的犯人早在2004年、2007年檢舉過，但只有任愛軍被送給公安，藉此誘成功減刑2年6個月，但這樣子他還不滿意。

當時的臨汾中院審監庭副庭長為任愛軍操作花錢買減刑，讓任愛軍交30萬人民幣刑罰金，把減刑上調到了3年。而在這樣之下，為任愛軍服務的公職人員圈子也越來越大，有些高層主管甚至到監獄裡探望任愛軍。

山西省紀委監委「5•17」專案組成員薛建業說，「他在監獄裡開單間、設小灶、用冰箱、用電腦，他的人隨時來看他，並且還專門有儲存東西的倉庫。他去了那兒相當於住賓館，別人都是他的服務員」。

2002年入獄到2013年出獄，任愛軍有4次常規減刑和兩個重大立功的記錄，已經把減刑用到極致。任愛軍的勢力滲透到了監獄、檢察院、法院各環節，最終促成7次違法違規減刑的發生。

任愛軍出獄後，改開「公司」，但員工都是他的獄友或者兩勞釋放人員，以公司做外殼來糾集處理社會上的一些事情。但他在幾年間時常指使手下尋釁滋事、強迫交易、非法侵入住宅，獲取巨額經濟利益，同時也給當地百姓造成極大的恐慌。

2015年，任愛軍佔用晉祠機動車清洗中心院內的一幢別墅，其間欠繳電費10多萬，清洗中心的負責人王某多次向任愛軍催要後給別墅斷了電。但王某之後被任愛軍手下多次毆打報復。

山西省紀委監委介入調查後發現，任愛軍背後的關係網十分複雜，涉及到公檢法、監獄部門的多名公職人員，人數之多出乎意料。2019年12月30日，山西省太原市中級人民法院依法對被告人任愛軍等24人犯組織領導參加黑社會性質組織罪一案公開開庭進行宣判。

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