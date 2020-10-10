北漂女63萬積蓄被「殺豬盤」狠心騙光！她絕地反殺…結局超展開

▲趙靜出面描述受騙過程，呼籲其他女孩別輕易上當。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

大陸一名趙姓女子6年前隻身到北京工作，因內心寂寞加上家人不斷催婚，決定在網路上找尋對象，後來順利遇到了一名高富帥。由於男方態度真誠，趙女很快便墜入愛河，並聽從對方建議開始玩線上博弈，一開始也成功賺進數萬人民幣，最後她禁不起慫恿，將畢生積蓄全部投入，才發現一切竟是俗稱「殺豬盤」的騙局。

綜合陸媒報導，28歲的趙靜（化名）2014年獨自到北京工作，在這個繁忙的城市裡，除了賺到15萬人民幣（約新台幣63萬元）的存款，她絲毫沒有感受到歸屬感，加上家人不斷催婚，總讓她煩不勝煩；到了今年初，趙靜逐漸萌生組建家庭的念頭，然而她的生活缺乏認識異性機會，只好上網找尋合適的對象。

游蕩在各大交友平台一段時間後，趙靜開始感到厭煩，然而正當她想放棄之際，突然遇見一位與眾不同的男士；2人初相識時，男方就大方地交出詳細的自我介紹，大到家庭住址，小到興趣愛好，每項細節都無比真實，還自曝他學歷不高，生活中經常被瞧不起，也有過痛苦的情感經歷，自卑性格與女方不謀而合。

不僅如此，男方也相當貼心，除了每天噓寒問暖，也從不主動邀約見面，紳士的行為讓趙靜逐漸卸下心防，決定踏出一步和他交往；某次聊天過程中，男方突然提到最近在玩彩票，並提議女友也一起玩；趙靜起先不好意思拒絕，便開始小額下注，也陸續賺進了數萬元，不料當她把15萬元積蓄投入後，竟瞬間輸個精光。

見辛苦攢下的存款歸零，趙靜才意識到，自己中了「殺豬盤」陷阱，也就是先培養感情，待時機成熟再騙取錢財的詐騙模式；情財兩失後，不甘心的趙靜決定展開復仇，先是裝作不知情繼續和男子保持聯繫，再一步步讓對方愛上她，最後再把他約出見面，讓早已埋伏在旁員警將其逮捕，親手為這段感情畫下句點。

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