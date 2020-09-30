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酒後性侵女伴賠50萬換緩刑　他遭逼簽250萬本票+再吐50萬現金

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▲因案在北監執行中的孫姓男子於2016年與蕭姓女子交往期間，涉嫌偷拍兩人性行為影片，蕭女欲分手卻遭孫男恐嚇上傳性愛影片給家人為由要脅復合，蕭女憤而提告。（圖／達志／示意圖）
▲邱男酒後性侵女伴，事後為了求和解，卻本票簽不完。（圖／達志／示意圖）

記者洪靖宜／高雄報導

男女相約喝酒，酒後女子卻遭性侵，男子賠50萬求和解，換到法院判緩刑。沒想到受害女子哥哥的朋友吳男等人得知此事，認為有利可圖，竟假藉劉家人的名義，陸續逼邱男簽下16張本票共250萬元，還拿出50萬現金求和，事情曝光後，還派人去堵劉男逼他作偽證，惡行惡狀被檢警依恐嚇取財等罪究辦。

檢方指出，一名邱姓男子於107年期間，和劉姓女子相約喝酒聊天，喝完酒後劉女擔心他酒後開車會有危險，於是要求邱男保證不會對她亂來，在得到邱的承諾後，劉女將邱男留下來過夜，但隔天一早，卻發現兩人光溜溜躺在床上，邱才坦承一時沒控制住情慾，對劉女性侵得逞。事後劉女提告性侵，邱男為了換取減刑，拿了50萬元求和解，法官也輕判他徒刑2年、緩刑4年。

沒想到在法院審理期間，劉女哥哥的吳姓友人得知此事，竟認為有利可圖，在沒有獲得劉家人授權的情況下，私下約出邱男，由於人數眾多以脅迫方式，逼邱簽下4張50萬本票，合計共200萬元。

吳拿到本票後，又前往邱男住家找父母談判，邱男見對方人多勢眾，迫於無奈又簽下10張4萬元、2張5萬元的本票，還拿出50萬元現金求和；事後邱男向警方報案後，警方陸續逮捕吳等10多人，並依恐嚇取財罪送辦。

吳男等人被司法究辦時，為了順利脫身，竟派張姓男子等多名男子到劉女哥哥工作的地方堵人，並包圍住他，要他做偽證，但最後仍被檢警查出實情，將張男等人再依強制罪、偽證罪究辦。

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