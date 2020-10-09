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斧頭從耳邊唰過！「樹林雙刀男」瘋狂扔斧　勇警側身急閃霸氣壓制

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記者陳雕文／新北報導

新北市樹林一名男子8日下午4點多，騎車到備內街把車放倒，拿出開山刀及斧頭追殺拾荒阿嬤！警方衝到現場制止，跟男子於光明街的巷子裡對峙，警員賴郁鈞趁隙噴辣椒水，痛苦的男子朝賴員扔斧頭，所幸賴員反應快速，側身急閃，斧頭從其耳邊唰過！接著賴員一個箭步控制男子行動，支援警力協助將人壓制。

▲▼雙刀男。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲林男手持開山刀及斧頭走在路上。（圖／記者陳雕文翻攝）

據了解，24歲林姓雙刀男，沒有工作、喜歡玩生存遊戲，平常都把開山刀及斧頭、BB槍帶在身上，8日下午殺氣騰騰出門，騎車經過大安路時，對民眾、店家出言攻擊挑釁，見沒人理會，林男才把車騎走，卻沒察覺身上的BB槍掉在馬路上，店家見狀趕緊報案。

接著林男騎到備內街口，把機車放倒在地改成步行，拿出預藏的開山刀及斧頭走向路邊的拾荒阿嬤，阿嬤看到林男簡直嚇壞了，拔腿逃跑！獲報警力剛好經過現場，林男轉移目標衝向員警，後來雙方在光明街的巷子裡對峙。

▲▼雙刀男。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲雙刀男殺氣騰騰步向拾荒阿嬤，阿嬤嚇死拔腿狂奔，逃過一劫。（圖／記者陳雕文翻攝）

警員賴郁鈞緩緩靠近，趁隙拿出辣椒水朝林男臉部噴灑，林男雙眼狂流淚已無法看清攻擊目標，扔下開山刀摀面掙扎，但就在賴員上前抓人之際，林男突然振臂一揮，右手中的斧頭飛出！

賴員在千鈞一髮之際迅速側身閃避，耳邊還能感受到斧頭唰過的風，只差一點點的距離…如果中刀，後果不堪設想。接著賴員一個箭步抓住男子控制行動，其餘支援警力一擁而上將林男壓制在地！全案依法偵辦。

▼雙刀男被樹林警依法移送，詳細犯案動機仍待調查。（圖／記者陳雕文攝）

▲▼雙刀男被依法移送。（圖／記者陳雕文攝）

▼雙刀男的武器。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼雙刀男。（圖／記者陳雕文翻攝）

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