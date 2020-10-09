2架黑鷹起飛一萬呎搶救！女山友光頭山撞頭、男爬南三段「高山症」

▲男登山客挑戰高難度南三段，卻「高山症」求援吊掛下山。（圖／空勤總隊提供）



記者許力方／綜合報導

花東9日發生兩起登山事故，一名女登山客前往花蓮光頭山時不慎跌落邊坡，導致頭部受傷，隨後又有一名男子縱走中央山脈南三段能高安東路線，發生高山症，空勤總隊緊急出動兩架黑鷹直升機，爬高一萬呎，先找到女登山客，由特種搜救員完成吊掛作業，接著也順利找到男子，分別送醫治療。

花蓮消防上午9時獲報，中央山脈北三段光頭山峭壁，有一名女山友跌落邊坡，導致頭部受傷需要救援，空勤總隊UH-60M NA701 立即起飛，爬高一萬呎定向能高安東軍光頭山，於20分鐘內抵達發現目標，完成高、低空偵察及風險評估後，由特種搜救員於10時18分完成傷患吊掛作業，傷者生命徵象穩定，10時 42分到達花蓮德興棒球場旁空地，移交地面救護送往花蓮機場。

沒多久，台東消防9時26分就獲報，一支攀登南三段登山隊2天前由花蓮進入，9日上午在馬路巴拉讓山西峰時，何姓男子發生高山症需要緊急救援，空勤總隊再度出動UH-60M NA-709執行任務，約30分鐘抵達目標區發現待救者，經由吊掛救援方式順利回收目標，並返回機場交由地面救護送醫治療。院方表示，何男恢復狀況良好。

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▼黑鷹起飛一萬呎搶救！女山友光頭山撞頭吊掛送醫。（圖／空勤總隊提供）

