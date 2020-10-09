日本RC-2偵察機正式服役　可攔截較遠敵軍情報和位置

▲日本RC-2取代服役多年的YS-11E。（圖／翻攝自推特／@JASDF_PAO）
實習記者高琳景／綜合報導
日本航空自衛隊（JASDF）近日宣布，RC-2電子偵察機將取代服役多年的YS-11EB偵察機，把傳統領域和新領域（太空和網路）結合在一起，加強電子能力，以掌握周邊軍情。
綜合日媒報導，經過2年的飛行測試，RC-2電子偵察機已正式服役。其中RC-2電子偵察機是以C-2為基礎改裝而成，在各個部分安裝多個整流罩來收集無線電波訊息，來攔截距離較遠所發射的敵機位置和情報，主要用來替代服役多年的YS-11EB偵察機。
據了解，日本為了強化作戰能力，自2015年開始研究，並於2018年首次試飛。改裝內容包括機翼後方的大水泡、機身下方多個天線和機身上部的圓頂。
#航空自衛隊 は､ #入間基地 でRC-2(#電波情報収集機)配備記念式典を実施しました｡— 防衛省 航空自衛隊 (@JASDF_PAO) October 1, 2020
現在の戦闘様相は､従来の領域と新たな領域(宇宙･ｻｲﾊﾞｰ･電磁波)が組み合わさり､#RC2 は電磁波領域の優勢を確保し､領域横断作戦の実現に不可欠な装備品であります｡今後､運用に向け要員養成等を実施します｡ pic.twitter.com/kjRubVU0uA