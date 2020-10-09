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日本RC-2偵察機正式服役　可攔截較遠敵軍情報和位置

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▲日本RC-2取代服役多年的YS-11E，正式服役。（圖／翻攝自推特／@JASDF_PAO）
▲日本RC-2取代服役多年的YS-11E。（圖／翻攝自推特／@JASDF_PAO）

實習記者高琳景／綜合報導

日本航空自衛隊（JASDF）近日宣布，RC-2電子偵察機將取代服役多年的YS-11EB偵察機，把傳統領域和新領域（太空和網路）結合在一起，加強電子能力，以掌握周邊軍情。

綜合日媒報導，經過2年的飛行測試，RC-2電子偵察機已正式服役。其中RC-2電子偵察機是以C-2為基礎改裝而成，在各個部分安裝多個整流罩來收集無線電波訊息，來攔截距離較遠所發射的敵機位置和情報，主要用來替代服役多年的YS-11EB偵察機。

據了解，日本為了強化作戰能力，自2015年開始研究，並於2018年首次試飛。改裝內容包括機翼後方的大水泡、機身下方多個天線和機身上部的圓頂。

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