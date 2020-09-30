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美軍「最先進對地監視系統」飛往黃海北部　解放軍正執行軍事任務

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▲▼ 。（圖／翻攝自環球網）

▲航行警告 。（圖／翻攝自陸海事局）

記者鄭思楠／綜合報導

據北京大學海洋研究院「南海戰略態勢感知計劃」平台（SCS Probing Initiative）30日公佈，9月29日晚11點左右，一架美國空軍的E-8C飛機從韓國起飛，進入黃海北部上空。值得注意的是，大連海事局曾在25日發佈航行警告，宣佈25日16時至10月2日16時，渤海海峽黃海北部執行軍事任務，而美軍E-8C飛機正是在此時段期間進入黃海北部上空。

公開資訊顯示，E-8C全稱為「聯合監視目標攻擊雷達系統（JointSTARS）」，一般被稱為「聯合星」，搭載有美軍最先進的機載對地監視、目標搜索和戰場管理系統，堪稱美軍空地一體作戰的「中樞神經」。

該機可以在防區外對地面目標進行探測、識別、分類，並即時將數據傳遞給後方指揮所。「南海戰略態勢感知計畫」平台稱，該機重點在於監視和研製對手的地面雷達系統，此番前來意在搜集地面雷達系統數據，並可能進行電磁壓制。

▲▼ 。（圖／翻攝自環球網）

▲E-8C 。（圖／翻攝自環球網）

中國國防部新聞發言人吳謙日前直言，近期，美方加大對華挑釁施壓力度，「對此我們的態度清晰明確：一是反對，二是不怕。」

他強調，美方一些政客在大選前為了一己私利，極力破壞中美兩國兩軍關係，甚至妄圖製造意外事件和軍事衝突，這種行徑置雙方一線官兵生命安危於不顧，置兩國人民根本利益於不顧，置世界人民和平訴求於不顧，是極不得人心的；中國軍隊將堅定捍衛國家主權、安全、發展利益，堅定維護世界和地區和平穩定。

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