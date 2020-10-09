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台南4歲童檸檬洗選機旁玩耍　家人驚見他手指捲入鏈條疑骨折送醫

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▲台南市消防局新市分隊，將手指夾傷的4歲小男童，清洗傷口包紮止血後，將男童緊急送醫治療。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局新市分隊，將手指夾傷的4歲小男童，清洗傷口包紮止血後，將男童緊急送醫治療。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市新市區1名4歲男童，9日上午手指不慎捲入檸檬洗選機器的鏈條，家人馬上撥打119報案求援，消防局新市分隊火速馳抵，救護人員到場發現男童在家屬協助下已脫困，但手指雖未斷指，目視外觀變形恐已骨折，救護人員立即清洗傷口包紮止血後，將男童緊急送醫治療。

▲台南市消防局新市分隊，將手指夾傷的4歲小男童，清洗傷口包紮止血後，將男童緊急送醫治療。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市消防局新市分隊9日上午10時30分許接獲救護勤務派遣，據報新市區有男童手指被機具夾困，新市消防分隊到達現場後，發現現場為家庭式的農用倉庫，時值檸檬收成季節，該戶人家正用機具洗選檸檬果穫，因家人忙於整理收成之檸檬，4歲小男童於機具附近玩耍時，不甚將手指捲入檸檬洗選機器的鏈條而受困，家人立即撥打119報案求援。

▲台南市消防局新市分隊，將手指夾傷的4歲小男童，清洗傷口包紮止血後，將男童緊急送醫治療。（圖／記者林悅翻攝，下同）

所幸在新市消防隊救護車到場前，男童已在現場家屬的協助下脫困夾住的手指，但經救護人員檢視，男童意識清楚，手指雖未斷指，目視外觀變形恐已骨折，救護人員立即清洗傷口包紮止血後，將男童送醫治療。

台南市消防局第四大隊指出，該救護案件為孩童遊戲不慎造成的意外傷害，第四大隊陳博文大隊長提醒家長，孩童在家遊玩應注意遠離危險因子，例如機具、火源、電器、刀具等等，避免孩童發生意外事故而遭受傷害。

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