國道1號麻豆段聯結車深夜撞護欄擋車道　3車煞不住追撞7送醫

▲國道1號南向307.6公里麻豆段深夜追撞事故，造成4車受損7人送醫，國道南下全線封閉，車流回堵3公里，5日凌晨恢復全線通車。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國道1號南下307.6公里處，4日深夜11時14分發生聯結車、廂型車、自小客等4車追撞事故，車聯結車打橫在車道，導致南下路段暫時全線封閉，現場車流回堵3公里，車禍造成廂型車上7人受傷送醫，在國道警察第四大隊全力處理下，於5日凌晨1時5分恢復全線通車。

10月4日深夜11時12分許，在國道1號南向307.6公里處，1部聯結車由39歲顏姓駕駛人駕駛，由北往南行駛外側車道，行經該路段時疑似變換車道不當，車輛失控撞擊內側護欄，致聯結車打橫於車道上，後方行駛於中線之44歲劉姓男子所駕廂型車及內側車道之林姓女子所駕營業小客車及另1位男子所駕自小客車，因煞車不及撞擊聯結車肇事。

該起車禍事故造成全線封閉，車輛回堵、壅塞，並造成聯結車顏姓駕駛人右腳受傷（未就醫）及劉姓自小客貨車駕駛及乘客共7人受傷，台南市消防局接獲民眾報案，指派麻豆、安定、南科、西港消防分隊4車前往馳援。警消到場發現，廂型車車頭全毀，現場7人受傷，119派出安定、西港、善化、南科等消防分隊救護車，先將廂型車上輕傷5人，由安定及西港消防分隊救護車送往台南市立安南醫院，5日凌晨0時15分許，劉姓駕駛及副駕駛2人脫困後，由南科及善化分隊救護車送永康奇美醫院救治。

國道警察第四大隊據報派員到場查處，並管制交通進行勘查測繪及蒐證，各車駕駛人酒測值均為0.00mg/l。國道警方完成蒐證後，立即進行道路障礙排除工作，該路段至5日凌晨1時5分許全線通車，車流恢復正常。目前真正肇事原因及相關責任正由國道警方調查處理中。

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