1歲童從小「關鐵籠」！狠心媽當狗養...被迫和700隻動物生活

▲男童被關在籠子裡。（圖／翻攝自Henry County Sheriff's Office）

圖文／CTWANT

美國田納西州（Tennessee）近日發生一起震驚社會的虐童案，有名年僅1歲多的小男童，從小被家人關在鐵籠裡生活，裡頭環境非常髒亂，屎尿流滿地都沒人清理，最令人震驚的是，距離男童鐵籠1公尺外，還養著一條巨大蟒蛇，讓他的生命完全暴露在危險之中。

根據《鏡報》報導，亨利縣（Henry County）警方在今年6月間獲報後前往現場關切，該處住宅養了700多隻小動物，包括531隻囓齒動物、86隻雞、56隻狗、10隻兔子、8條蛇、4隻長尾小鸚鵡、3隻蜜袋鼯、3隻貓、1隻野雉與1隻壁虎，現場還發現動物屍體，以及127株大麻和17把槍。

不過最誇張的是，警方在其中一個鐵籠中發現了活生生的男童，他從小就關在裡頭生活，被家人當成動物般餵養，鐵籠內僅擺放些許衣物及玩具，並沒有保暖的棉被或毯子，男童就這麼與蚊蟲、跳蚤住在一起，環境中飄散著難聞的氣味，附近甚至還有條長達3公尺的蟒蛇與他共存。

當警方將籠子抬起，聞到很濃濃的尿騷味，籠子下跑出多條蟲。不只如此，廚房也久久沒有整理，爬滿成千上萬隻的蟑螂和蛆蟲，食物腐爛、垃圾堆滿地，「籠子上放著食物和垃圾，小孩一定餓壞了」警長說。

▲院子裡還養著許多小動物。（圖／翻攝自Henry County Sheriff's Office）

警方隨後將42歲男童媽媽希瑟（HeatherScarbrough）、46歲男友托馬斯（Thomas Brown），以及82歲的男友爸爸查爾斯（Charles Brown）全都逮捕回警局調查。目前全案仍在審理階段，3人被依涉嫌虐童、虐待動物、吸食毒品等多項罪名起訴，將於11月9日再度出庭受審。

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