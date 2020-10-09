施打流感疫苗增3成！彰化員榮剩不到200劑　連假存量看這裡

▲彰化瘋搶打公費流感疫苗。（圖／宏仁醫院提供）

記者唐詠絮／彰化報導

今年受疫情影響，公費流感疫苗5日開打後，彰化醫療院所湧入接種人潮，從今(9)日起3天雙十連假，縣內各地衛生所疫苗施打服務暫停，據最新統計，員榮醫院僅剩不到200劑，員林宏仁醫院有500劑疫苗，彰基昨天也緊急調進2千劑待命，符合第一波公費流感疫苗施打資格民眾，可在連假期間洽詢醫院施打狀況。

昨(8)日中午彰化地區衛生局門口湧現許多阿公阿嬤排隊施打疫苗人潮，一問之下才知道原來是怕接下來的3天連假會被打光光，包括部立彰化醫院、彰基、秀傳、員榮及宏仁等各大醫療院所，也擠進許多民眾掛號施打疫苗。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲員榮體系醫療醫院流感疫苗即將用罄。（圖／ETtoday資料照）

彰基指出，至8日為止，民眾有3000多人前往接種感冒疫苗，院內員工已完成接種者有4000多人，目前院方疫苗充足，昨日再補進2千劑，75歲以上長者可以攜帶健保卡，施打公費肺炎鏈球菌疫苗。而員榮醫療體系醫院有員生及員榮醫院，目前僅剩196劑，非常吃緊，即將用罄，須待 (12)日再補進劑量，提醒要要到員榮施打的民眾可於下周一再進院接種。

宏仁醫院行政副院長林郁說，今年主動詢問疫苗施打民眾比往年多2至3成，民眾多表示因疫情影響，對於流感更有防備心，也希望家中長者、小孩都能加強抗體，該院自5日開打後，4天來已施打約500劑疫苗，因應雙十連假，也已準備500劑公費流感疫苗待命。

▲彰化瘋搶打公費流感疫苗。（圖／宏仁醫院提供）

宏仁醫院院長郭顯懋指出，流感和新冠肺炎雖是不同病毒，對於年長者及嬰幼兒都有較高的重症和死亡率，且疾病可能因混合感染，嚴重程度恐加倍，建議民眾若符合公費流感疫苗施打資格，可諮詢醫師施打。

►摩洛哥優油下殺5.3折！799元就能入手 神級護髮、用過狂推坑